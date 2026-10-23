Bihar DElEd Scrutiny Result 2026 OUT: बिहार डीएलएड 1st और 2nd ईयर स्क्रूटनी रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link
Bihar DElEd Scrutiny Result 2026 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के परीक्षा परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी biharboardscrutiny.com पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar DElEd Scrutiny Result 2026 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 22 अक्टूबर को बिहार डीएलएड स्क्रूटिनी रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने डीएलएड परीक्षा के अंकों की दोबारा जांच (Scrutiny) के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने डीएलएड सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष और सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए स्क्रूटिनी का परिणाम जारी किया है। उम्मीदवार बिहार बोर्ड की स्क्रूटिनी वेबसाइट biharboardscrutiny.com पर जाकर अपना मार्क्स देख सकते हैं।
#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/TkaOoQ5l0z— Bihar School Examination Board (@officialbseb) October 22, 2026
Bihar DELED Scrutiny Result 2026 Download Link
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डीएलएड परीक्षा 2026 के स्क्रूटिनी रिजल्ट का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने अपने प्राप्त अंकों की दोबारा जांच के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना स्क्रूटिनी रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक नीचे इस लेख में दिया गया है।
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Bihar DELED Scrutiny Result 2026 Login Link
Bihar DElEd Scrutiny Result 2026 हाइलाइट्स
अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में बिहार डीएलएड स्क्रूटिनी रिजल्ट से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।
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बोर्ड का नाम
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)
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परीक्षा का नाम
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D.El.Ed. परीक्षा 2026
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सत्र
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2025-27 और 2024-26
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प्रथम वर्ष
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सत्र 2025-27
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द्वितीय वर्ष
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सत्र 2024-26
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रिजल्ट स्टेटस
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जारी
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रिजल्ट तिथि
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22 अक्टूबर 2026
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रिजल्ट मोड
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ऑनलाइन
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आधिकारिक वेबसाइट
बिहार डीएलएड स्क्रूटनी रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें?
बिहार डीएलएड स्क्रूटिनी रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharboardscrutiny.com पर जाएं।
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वेबसाइट के होमपेज पर “Post Scrutiny D.El.Ed. (Face to Face) 2026 Final Result” लिंक पर क्लिक करें।
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इसके बाद मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
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अब स्क्रीन पर आपका स्क्रूटिनी रिजल्ट दिखाई देगा।
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रिजल्ट में दिए गए अंकों और अन्य विवरणों को ध्यान से चेक करें।
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भविष्य में जरूरत के लिए रिजल्ट डाउनलोड करें या उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
Bihar DElEd Scrutiny Marksheet 2026 पर दिए गए विवरण
बिहार डीएलएड स्क्रूटिनी रिजल्ट 2026 में अभ्यर्थियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई होंगी। परिणाम देखने के बाद, उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए:
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उम्मीदवार का नाम
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रोल नंबर (Roll Number)
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रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number)
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परीक्षा का सत्र और वर्ष
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प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष का विवरण
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विषयवार प्राप्त अंक
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स्क्रूटिनी के बाद अंकों में बदलाव, यदि कोई हो
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कुल प्राप्त अंक
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रिजल्ट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.