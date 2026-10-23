Bihar DElEd Scrutiny Result 2026 OUT: बिहार डीएलएड 1st और 2nd ईयर स्क्रूटनी रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

Bihar DElEd Scrutiny Result 2026 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने 22 अक्टूबर को बिहार डीएलएड स्क्रूटिनी रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने डीएलएड परीक्षा के अंकों की दोबारा जांच (Scrutiny) के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बोर्ड ने डीएलएड सत्र 2025-27 के प्रथम वर्ष और सत्र 2024-26 के द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए स्क्रूटिनी का परिणाम जारी किया है। उम्मीदवार बिहार बोर्ड की स्क्रूटिनी वेबसाइट biharboardscrutiny.com पर जाकर अपना मार्क्स देख सकते हैं।

#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/TkaOoQ5l0z — Bihar School Examination Board (@officialbseb) October 22, 2026

Bihar DELED Scrutiny Result 2026 Download Link

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने डीएलएड परीक्षा 2026 के स्क्रूटिनी रिजल्ट का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने अपने प्राप्त अंकों की दोबारा जांच के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना स्क्रूटिनी रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक नीचे इस लेख में दिया गया है।