उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन-सा है, जानें यहां

उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जो कि अपनी विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसके साथ-साथ बीते कुछ वर्षों में यूपी ने यातायात के क्षेत्र में भी तेजी से तरक्की की है। इस कड़ी में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में हमें अलग-अलग एयरपोर्ट देखने को मिलते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

यूपी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन-सा है

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) है, जिसे आमतौर पर 'जेवर एयरपोर्ट' (Jewar Airport) के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 9 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसका नाम बदलकर 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कितना बड़ा है एयरपोर्ट

यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर कस्बे में स्थित है। इसके निर्माण के लिए लगभग 1334 हेक्टेयर विस्तारित होकर 11,750 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जब यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, तो यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा।