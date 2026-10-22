UPSSSC JA 2023 Department Allocation List जारी, 5339 में से चयनित 5329 छात्रों को मिला विभाग, यहां देखें Latest Update

UPSSSC Junior Assistant Department Allocation 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक और सहायक लेवल-III मुख्य एग्जाम (PET-2022) के अंदर फाइनल रूप से चुनें छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल नोटिस आज 22 अक्टूबर 2026 को जारी कर दिया है। आयोग के नोटिस नंबर - 08-परीक्षा/2023 के अंदर अलग-अलग विभागों के नियंत्रणाधीन विज्ञापित कुल 5,339 पोस्ट के सापेक्ष मेरिट के आधार पर चयनित 5,329 छात्रों के विभाग और पोस्ट अलोकेशन की प्रक्रिया को पूरी कर ली गई है।

संबंधित छात्र जो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे, वे अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने विभाग अलॉटमेंट की स्थिति को चेक कर सकते हैं।

UPSSSC Junior Assistant Department Allocation 2026: मुख्य डिटेल्स

भर्ती और विभाग अलॉटमेंट से जुड़े मुख्य नंबर के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।