UP TGT Recruitment 2026-27: यूपी टीजीटी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना हुआ जरूरी

UP TGT Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (UP TGT) के पोस्ट पर नौकरी पाने वाले छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश शासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने TGT भर्ती की सेवा नियमावली में बड़ा रिवाइज्ड करते हुए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET या CTET) को पूरी तरह से जरूरी कर दिया है। अब तक इन स्कूलों में केवल ग्रेजुएशन और बीएड (B.Ed) की डिग्री के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देखें गए नए नियमों के लागू होने के बाद अब छात्रों के पास ओरिजनल टीईटी प्रमाण पत्र होना भी जरूरी कर दिया गया है। हालांकि, छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 30 जून 2027 तक का ग्रेस पीरियड (छूट/समय सीमा) भी प्रदान किया है। UP TGT New Eligibility Rules: मुख्य डिटेल्स उत्तर प्रदेश TGT भर्ती नियमों में हुए इन महत्वपूर्ण बदलावों से संबंधित मुख्य बिंदुओं को नीचे दी गई टेबल से जानें।

इवेंट रिवाइज्ड नियम और निर्देश भर्ती का क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (Aided Schools) मुख्य बदलाव TGT पदों के लिए TET / CTET (Paper-2) पास करना अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन (न्यूनतम 50% मार्क्स) + B.Ed + TET प्रमाण पत्र राहत / ग्रेस पीरियड जिन छात्रों के पास अभी TET नहीं है, वे 30 जून 2027 तक एग्जाम पास कर सकते हैं प्रस्तावित वैकेंसी लगभग 15,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती आने की संभावना ऑफिशियल भर्ती संस्था उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) check new eligibility criteria: TGT भर्ती नियमों में क्या हुआ है मुख्य बदलाव? उत्तर प्रदेश में माध्यमिक लेवल के टीचर्स के सेलेक्शन को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है: 1. पहली बार जोड़ी गई TET की अनिवार्यता मीडिया रिपोर्ट्स और प्रशासनिक अधिसूचना के अनुसार, यह पहला अवसर है जब सहायता प्राप्त (Aided) माध्यमिक स्कूलों में TGT भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET या उच्च प्राथमिक स्तर का CTET) को जरूरी के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले यह नियम केवल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलो तक ही सीमित था।