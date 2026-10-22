UP TGT Recruitment 2026-27: यूपी टीजीटी भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना हुआ जरूरी
TET mandatory for TGT: यूपी टीजीटी भर्ती 2026 में पात्रता नियम बदले गए हैं, जिसके अंदर टीजीटी टीचर भर्ती के लिए TET को जरूरी कर दिया गया है। छात्र यहां से जानें सभी नए नियम, एलिजिबिलिटी और भर्ती से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट।
UP TGT Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (UP TGT) के पोस्ट पर नौकरी पाने वाले छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश शासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने TGT भर्ती की सेवा नियमावली में बड़ा रिवाइज्ड करते हुए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET या CTET) को पूरी तरह से जरूरी कर दिया है।
अब तक इन स्कूलों में केवल ग्रेजुएशन और बीएड (B.Ed) की डिग्री के आधार पर रजिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देखें गए नए नियमों के लागू होने के बाद अब छात्रों के पास ओरिजनल टीईटी प्रमाण पत्र होना भी जरूरी कर दिया गया है। हालांकि, छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 30 जून 2027 तक का ग्रेस पीरियड (छूट/समय सीमा) भी प्रदान किया है।
UP TGT New Eligibility Rules: मुख्य डिटेल्स
उत्तर प्रदेश TGT भर्ती नियमों में हुए इन महत्वपूर्ण बदलावों से संबंधित मुख्य बिंदुओं को नीचे दी गई टेबल से जानें।
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इवेंट
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रिवाइज्ड नियम और निर्देश
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भर्ती का क्षेत्र
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उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय (Aided Schools)
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मुख्य बदलाव
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TGT पदों के लिए TET / CTET (Paper-2) पास करना अनिवार्य
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शैक्षणिक योग्यता
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संबंधित सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन (न्यूनतम 50% मार्क्स) + B.Ed + TET प्रमाण पत्र
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राहत / ग्रेस पीरियड
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जिन छात्रों के पास अभी TET नहीं है, वे 30 जून 2027 तक एग्जाम पास कर सकते हैं
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प्रस्तावित वैकेंसी
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लगभग 15,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती आने की संभावना
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ऑफिशियल भर्ती संस्था
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC)
check new eligibility criteria: TGT भर्ती नियमों में क्या हुआ है मुख्य बदलाव?
उत्तर प्रदेश में माध्यमिक लेवल के टीचर्स के सेलेक्शन को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है:
1. पहली बार जोड़ी गई TET की अनिवार्यता
मीडिया रिपोर्ट्स और प्रशासनिक अधिसूचना के अनुसार, यह पहला अवसर है जब सहायता प्राप्त (Aided) माध्यमिक स्कूलों में TGT भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET या उच्च प्राथमिक स्तर का CTET) को जरूरी के रूप में शामिल किया गया है। इससे पहले यह नियम केवल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलो तक ही सीमित था।
2. छात्रों के लिए 30 जून 2027 तक की बड़ी राहत
इस नियम में बदलाव के कारण कई पुराने और योग्य छात्र अभी टीईटी पास नहीं कर पाए हैं, इसलिए शासन ने उन्हें 30 जून 2027 तक टीईटी एग्जाम पास करने का समय दिया है। इस निर्धारित अवधि के अंदर या उससे पहले ओरिजनल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले छात्रों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एलिजिबल होंगे।
3. सेलेक्शन लिस्ट में नाम आने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं
माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेलेक्शन लिस्ट (Merit List) में नाम आने या चयनित घोषित किए जाने मात्र से किसी भी छात्र को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाएगा। सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी प्रमाण पत्रों और पात्रता शर्तों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद ही फाइनल नियुक्ति एलिजिबल जारी किए जाएंगे।
क्या 17,740 TGT Post के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू?
जानकारी के अनुसार मुख्य सब्जेक्ट भर्ती की एलिजिबिलिटी में रिवाइ्ज्ड किया गया है। 17,740 पोस्ट के नंबर सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रस्तावित या चर्चा में रही टीजीटी वैकेंसी से जुड़ी है।
सेलेक्शन लिस्ट में नाम आने का मतलब क्या है ?
रिवाइज्ड नियमों के अनुसार सेलेक्शन लिस्ट में नाम आने या किसी छात्र को चयनित घोषित किए जाने भर से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाएगा।
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Executive - Editorial
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