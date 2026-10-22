IBPS SO Prelims Score Card 2026: आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स स्कोरकार्ड जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

IBPS SO Score Card 2026: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS)ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर दिनांक 22 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या CRP SPL-XVI के तहत स्पेशलस्ट ऑफिसर (SO) की प्रारंभिक परीक्षा का स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है, जिसे उम्मीदवार केवल 31 अक्टूबर 2026 तक ही देख सकते हैं। आईबीपीएस एसओ की प्रारंभिक परीक्षा 29 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 15 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था। 22 अक्टूबर 2026 को ही आईबीपीएस एसओ मेन्स का एडमिट कार्ड जारी किया गया, जिसकी परीक्षा 01 नवंबर 2026 को आयोजित की गई थी।

आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS SO Marks 2026 PDF Download Link

आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।