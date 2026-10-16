Jharkhand TET Admit Card 2026 Link [OUT]: झारखंड टीईटी एडमिट कार्ड jac.jharkhand.gov.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें JHTET हॉल टिकट

JHTET Admit Card 2026 OUT: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन योग्य उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अपने प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट्स jac.jharkhand.gov.in तथा jacexamportal.in के माध्यम से 15 अक्टूबर 2026 से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसके बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी अभ्यर्थी अंतिम समय की तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय पर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें और इसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें। Jharkhand TET Admit Card 2026 Download Link-Active झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 के एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक 15 अक्टूबर 2026 को jactetonline.com पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, अभ्यर्थी jac.jharkhand.gov.in और jacexamportal.in पर भी संबंधित जानकारी चेक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।

JTET Admit Card 2026 Link-1 क्लिक करें JHTET Admit Card 2026 Link-2 क्लिक करें Jharkhand TET Admit Card 2026 Link-3 क्लिक करें JHTET Exam Date Notice PDF डाउनलोड करें ऐसे डाउनलोड करें Jharkhand TET Admit Card 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना JHTET एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं: सबसे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) की आधिकारिक वेबसाइट-jac.jharkhand.gov.in और jacexamportal.in पर जाएं।

होमपेज पर दिए गए "Jharkhand TET Admit Card 2026" के लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि या मांगी गई अन्य आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

विवरण दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

परीक्षा के लिए हॉल टिकट को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें। झारखंड टेट एडमिट कार्ड 2026 में दर्ज महत्वपूर्ण विवरण

झारखंड TET परीक्षा 2026 में सफलतापूर्वक शामिल होने के लिए JTET Admit Card 2026 सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार की व्यक्तिगत जानकारी के साथ-साथ परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारियां भी स्पष्ट रूप से दी गई होती हैं। परीक्षा केंद्र जाने से पहले, उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि वे हॉल टिकट पर दी गई सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें, ताकि ऐन मौके पर किसी तरह की परेशानी या असुविधा न हो। एडमिट कार्ड में आमतौर पर निम्नलिखित विवरण शामिल होते हैं: अभ्यर्थी का पूरा नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

जन्म तिथि

अभ्यर्थी की पासपोर्ट साइज फोटो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

परीक्षा का नाम

पेपर का विवरण

परीक्षा की तिथि

परीक्षा का समय

रिपोर्टिंग टाइम

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

परीक्षा केंद्र कोड

वर्ग

लिंग

जरूरी निर्देश JTET Exam 2026: परीक्षा की शिफ्ट और समय झारखंड अकादमिक परिषद (JAC) की अधिसूचना संख्या 62/2026 के अनुसार, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 1 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली में कक्षा 6 से 8 तक और दूसरी पाली में कक्षा 1 से 5 तक के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

परीक्षा स्तर परीक्षा का समय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक JTET परीक्षा के लिए जरूरी निर्देश परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड जैसे वैध मूल फोटो पहचान पत्र लेकर जाएं।

परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचें, ताकि जांच और सत्यापन की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र और परीक्षा का समय ध्यान से चेक कर लें। JTET Admit Card 2026: एडमिट कार्ड में गलती होने पर क्या करें? अगर आपके JTET एडमिट कार्ड में नाम, फोटो, हस्ताक्षर, जन्मतिथि या कोई अन्य जानकारी गलत है, तो उसे जल्द ठीक कराने के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें। 1. संबंधित विभाग से संपर्क करें झारखंड अकादमिक परिषद (JAC) के आधिकारिक संपर्क माध्यमों से अपनी समस्या बताएं।

गलती की जानकारी देते हुए आधिकारिक ईमेल पर शिकायत भेजें।

शिकायत में अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और गलती का स्पष्ट विवरण दें।

2. जरूरी दस्तावेज तैयार रखें शिकायत करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर, आवेदन फॉर्म की कॉपी और सही जानकारी वाले दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड या मार्कशीट, अपने पास रखें। सुधार के लिए विभाग द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें। 3. परीक्षा के दिन क्या करें? यदि परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड में सुधार नहीं होता है, तो परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले JAC से जरूरी निर्देश प्राप्त करें। अपने साथ एडमिट कार्ड और मूल फोटो पहचान पत्र जरूर रखें। केंद्र पर पहुंचकर अपनी समस्या केंद्राध्यक्ष को बताएं। ध्यान रखें कि केवल पहचान पत्र दिखाने से गलत विवरण में सुधार की गारंटी नहीं होती। JHTET Admit Card 2026: रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाने पर क्या करें? अगर आप JTET एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं, तो सबसे पहले अपने आवेदन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन की रसीद और मोबाइल पर आए मैसेज या ईमेल में इसे खोजें।