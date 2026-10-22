IBPS SO Mains Admit Card 2026: आईबीपीएस एसओ मेन्स एडमिट कार्ड ibps.in जारी, हॉल टिकट पीडीएफ डाउनलोड करें
IBPS SO Mains Admit Card 2026: आईबीपीएस एसओ मेन्स एडमिट कार्ड ibps.in जारी किया गया है। जो उम्मीदवार 1 नवंबर की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे लेख में दिए लिंक से हॉल टिकट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
IBPS SO Mains Admit Card 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) एसओ फेज 2 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर, 2026 को होने जा रहा है। जिसके एडमिट कार्ड आज 22 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी किए गए हैं। प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार अब फेज II का कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर कॉल लेटर एग्जाम हॉल में ले जाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड से एग्जाम की जगह और समय देख सकते हैं।
IBPS SO Mains Admit Card 2026: एडमिट कार्ड जारी
आईबीपीएस एसओ मेन्स एडमिट कार्ड 2026 आज 22 अक्टूबर को जारी किया गया है। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि या पासवर्ड दर्ज करने होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक करने की सलाह दी जाती है।
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आईबीपीएस एसओ मेन्स एडमिट कार्ड 2026
IBPS SO Mains Admit Card 2026: हाइलाइट्स
आईबीपीएस एसओ मेन्स परीक्षा 2026 का आयोजन अलग - अलग फील्ड में कुल 1043 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जाएगी। नीचे दी गई टेबल में अन्य हाइलाइट्स देखें:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS)
|
परीक्षा का नाम
|
आईबीपीएस एसओ भर्ती परीक्षा 2026 (सीआरपी एसपीएल-XVI)
|
पद नाम
|
आईटी अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, कानून अधिकारी, मानव संसाधन/कार्मिक अधिकारी, विपणन अधिकारी (स्केल I)
|
कुल रिक्तियां
|
1,043
|
आईबीपीएस एसओ मेन्स एडमिट कार्ड 2026 डेट
|
22 अक्टूबर, 2026 (जारी)
|
आईबीपीएस एसओ मेन्स परीक्षा की तारीख
|
1 नवंबर 2026
|
आवश्यक क्रेडेंशियल
|
|
परीक्षा मोड
|
ऑनलाइन (सीबीटी आधारित टेस्ट)
|
चयन प्रक्रिया
|
चरण I: प्रीलिम्स परीक्षा
चरण II: मुख्य परीक्षा
चरण III: इंटरव्यू
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
ibps.in
IBPS SO Mains Admit Card 2026: ऑनलाइन एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
आईबीपीएस एसओ मेन्स एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप फॉलो करें:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, IBPS SO Mains Admit Card 2026 पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब IBPS SO Mains Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अपना Registration no. और पासवर्ड दर्ज करें।
स्टेप 5 हॉल टिकट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6 एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना ना भूलें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.