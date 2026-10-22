LIC HFL Apprentice Syllabus 2026: एलआईसी HFL अप्रेंटिस सिलेबस और एग्जाम पैटर्न
LIC HFL Apprentice Syllabus 2026: एलआईसी HFL अप्रेंटिस एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को सिलेबस से अपडेट रहना चाहिए। अप्रेंटिस ऑनलाइन एग्जाम 7 नवंबर, 2026 से आयोजित किए जाएंगे। अप्रेंटिस सिलेबस 2026 में जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शामिल हैं।
LIC HFL Apprentice Syllabus 2026: एलआईसी HFL अप्रेंटिस सिलेबस में जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी जैसे टॉपिक शामिल होते हैं। एग्जाम में MCQ टाइप के 100 सवाल शामिल होते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने फ्रेश ग्रेजुएट के लिए 232 पोस्ट की घोषणा की है। उम्मीदवार आगे लेख में एग्जाम पैटर्न और टॉपिक वाइज सिलेबस सहित डिटेल्स देख सकते हैं।
LIC HFL Apprentice Syllabus 2026: हाइलाइट्स
एलआईसी HFL अप्रेंटिस एग्जाम 2026 के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे की समय सीमा दी जाती है। नीचे टेबल में अन्य जरूरी डिटेल्स के लिए देखें:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (LIC HFL)
|
पोस्ट
|
अप्रेंटिस
|
पदों की संख्या
|
232
|
परीक्षा तिथि
|
7 नवंबर, 2026
|
प्रश्न प्रकार
|
बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
|
कुल प्रश्न
|
100 प्रश्न
|
परीक्षा अवधि
|
1 घंटा
|
लैंग्वेज
|
हिंदी और इंग्लिश
|
चयन प्रक्रिया
|
ऑनलाइन टेस्ट
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
इंटरव्यू
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
lichousing.com
LIC HFL Apprentice Exam Pattern 2026: एग्जाम पैटर्न
एलआईसी HFL अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा 2026 में 100 मार्क्स के 100 सवाल शामिल होते हैं। जिसके लिए उम्मीदवारों को 60 मिनट का समय दिया जाता है।
|
अनुभाग
|
प्रश्नों की संख्या
|
अधिकतम अंक
|
सामान्य/वित्तीय जागरूकता
|
25
|
25
|
सामान्य अंग्रेजी
|
25
|
25
|
तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता
|
25
|
25
|
मात्रात्मक रूझान
|
25
|
25
|
कुल
|
100
|
100
LIC HFL Apprentice Syllabus 2026: सबजेक्ट वाइज टॉपिक
एलआईसी HFL अप्रेंटिस भर्ती परीक्षा 2026 का सिलेबस निम्नलिखित है:
सामान्य/वित्तीय जागरूकता (बैंकिंग, निवेश और बीमा)
-
बैंक अकाउंट के प्रकार और KYC की ज़रूरतें
-
परक्राम्य लिखत: चेक और डिमांड ड्राफ्ट
-
एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस
-
RBI के काम और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स: रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR और SLR
-
वित्तीय समावेशन और हालिया बैंकिंग सुधार
-
हाउसिंग फाइनेंस: होम लोन, नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB), प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) और नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA)
-
इंश्योरेंस: लाइफ और जनरल इंश्योरेंस, आम इंश्योरेंस टर्म्स और LIC HFL प्रोडक्ट्स
-
म्यूचुअल फंड और एसआईपी
-
वित्तीय संक्षिप्त नाम: IFSC, MICR, CIBIL और NPA
-
डिजिटल बैंकिंग कॉन्सेप्ट: UPI, AEPS और IMPS
-
आर्थिक और वित्तीय समाचार
सामान्य अंग्रेजी
- Reading comprehension (including banking and insurance-based passages)
- Cloze test and fill in the blanks
- Error identification or spotting
- Grammar, tenses and subject-verb agreement
- Sentence improvement and phrase substitution
- Synonyms and antonyms
- Paragraph rearrangement or para jumbles
- Active and passive voice
तर्क क्षमता और कंप्यूटर योग्यता
तर्क क्षमता
-
पहेलियाँ और बैठने की व्यवस्था: सीधी, गोल और फर्श पर आधारित
-
न्यायवाक्य
-
असमानता
-
कोडिंग-डिकोडिंग
-
इनपुट आउटपुट
-
रक्त संबंध
-
दिशा बोध
-
कथन और धारणा, निष्कर्ष और कार्यवाही
-
अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ और ऑड वन आउट
कंप्यूटर योग्यता और डिजिटल साक्षरता
-
कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मूल बातें
-
ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें Windows और Android के बेसिक शामिल हैं
-
Keywords Shorcut
-
MS Office: Word, Excel और PowerPoint
-
इंटरनेट, वेब ब्राउज़िंग और ईमेल का उपयोग
-
साइबर सुरक्षा: फ़िशिंग, मैलवेयर, एंटीवायरस और पासवर्ड सुरक्षा
-
डिजिटल पेमेंट: UPI, AEPS, नेट बैंकिंग, BHIM और मोबाइल वॉलेट
मात्रात्मक रूझान
-
सरलीकरण और सन्निकटन
-
संख्या श्रृंखला: लुप्त पद और गलत पद
-
डेटा इंटरप्रिटेशन: टेबुलेशन, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट
-
प्रतिशत, अनुपात और समानुपात
-
औसत और आयु
-
लाभ और हानि, और छूट
-
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज
-
समय और काम, पाइप और टंकियाँ
-
समय, गति और दूरी
-
द्विघातीय समीकरण
-
क्षेत्रमिति
LIC HFL Vacancy 2026: एलआईसी अप्रेंटिस भर्ती के 232 पदों भर्ती
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.