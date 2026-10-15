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[OUT] UPSSSC PET Admit Card 2026 LIVE: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड जारी, upsssc.gov.in पर Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Oct 23, 2026, 13:24 IST

UPSSSC PET Admit Card 2026 OUT: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2026 जारी हो गया है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण दर्ज करने होंगे। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए UP PET Admit Card 2026 Download Link नीचे लेख में उपलब्ध कराया जाएगा, जहां से वे आसानी से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

UPSSSC PET Admit Card 2026 डाउनलोड करें।
UPSSSC PET Admit Card 2026 डाउनलोड करें।

HIGHLIGHTS

  • UPSSSC PET 2026 की परीक्षा के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।
  • यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2026 आज 17 अक्टूबर को जारी हो गया है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
  • यूपी पीईटी 2026 परीक्षा का आयोजन 25 एवं 30 अक्टूबर और 01 नवंबर, 2026 को विभिन्न केंद्रों पर किया जाएगा।

UPSSSC PET Admit Card 2026 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UP PET City Intimation Slip 2026 जारी कर दी है। अब आयोग ने 17 अक्टूबर 2026 को UP PET Admit Card 2026 भी जारी कर दिया है। यूपी पीईटी की परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

UP PET Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक के जरिए उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। आयोग के अनुसार, 25 अक्टूबर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 17 अक्टूबर, 30 अक्टूबर की परीक्षा के लिए 23 अक्टूबर और 1 नवंबर की परीक्षा के लिए 25 अक्टूबर 2026 को जारी किया जाना निर्धारित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा की तारीख के अनुसार एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।

UPSSSC PET Admit Card 2026 Download Link 

यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक एक्टिव हो गया है। अभ्यर्थी अब UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना UP PET Hall Ticket 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्र सहित अन्य जरूरी जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से चेक करना चाहिए और परीक्षा के दिन इसका प्रिंटआउट साथ लेकर जाना चाहिए।

यहां क्लिक करें- UP PET Admit Card 2026 (Active)

UPSSSC PET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को नीचे दिए इन आसान स्टेप्स का पालन करना चाहिए। 

  1. सबसे पहले आप UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 

  2. होमपेज पर Latest News सेक्शन में विज्ञापन संख्या-16-परीक्षा/2026, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2026 के अंतर्गत परीक्षा प्रवेश पत्र सूचना डाउनलोड करने हेतु यहां क्लिक करें लिंक पर क्लिक करें। 

  3. अब लॉगिन विंडो में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट करें। 

  4. आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर खुल जाएगा। 

  5. इसे डाउनलोड करें और परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रिंट निकाल लें।

LIVE UPDATES
Check Latest Updates Refresh
  • Oct 18, 2026, 11:12 IST

    UP PET Admit Card 2026 Date Schedule

  • Oct 17, 2026, 14:00 IST

    UPSSSC PET 2026 Admit Card Kaise Download Kare?

    आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार UP PET 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के तरीके निम्नलिखित हैं:

    1. आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से:

      • सबसे पहले आयोग की अधिकृत वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

      • अपनी परीक्षा तिथि के अनुसार वेबसाइट पर उपलब्ध प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

      • मांगी गई आवश्यक जानकारी (विवरण जैसे - रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि आदि) दर्ज करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें।

    2. Android मोबाइल ऐप से:

      • अभ्यर्थी आयोग के अधिकृत Android मोबाइल ऐप (Mobile App) के माध्यम से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    3. ई-मेल (E-mail) से:

      • अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत ई-मेल (Registered Email ID) पर प्रेषित किए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा दी गई है।

  • Oct 17, 2026, 13:57 IST

    UPSSSC PET Admit Card 2026 OUT: जारी हुए यूपी पेट परीक्षा प्रवेश पत्र

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने यूपी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

  • Oct 16, 2026, 14:45 IST

    UP PET Admit Card 2026 Link कहां एक्टिव होगा?

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली UP PET 2026 परीक्षा का आधिकारिक एडमिट कार्ड लिंक आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर एक्टिव किया जाएगा। 

  • Oct 16, 2026, 11:53 IST

    UPSSSC PET Admit Card 2026 Live: यूपी पीईटी एग्जाम हाइलाइट्स

    उम्मीदवार नीचे दी तालिका में यूपी पीईटी 2026 परीक्षा से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।

    आयोग का नाम

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)

    परीक्षा का नाम

    प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026

    परीक्षा शहर की सूचना

    12 अक्टूबर 2026

    प्रवेश पत्र

    20 अक्टूबर 2026 (संभावित)

    परीक्षा की तिथियां

    25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 01 नवंबर 2026

    परीक्षा का तरीका

    ऑफलाइन, ओएमआर-आधारित

    परीक्षा की पाली

    प्रतिदिन दो पालियां

    प्रथम पाली

    सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

    द्वितीय पाली

    दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

    परीक्षा की अवधि

    2 घंटे

    प्रवेश पत्र का माध्यम

    ऑनलाइन

    आधिकारिक वेबसाइट

    upsssc.gov.in

     

  • Oct 16, 2026, 11:43 IST

    UPSSSC PET Admit Card 2026 Date: कब तक जारी होगा यूपी पीईटी एडमिट कार्ड?

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने PET 2026 परीक्षा हेतु एग्जाम सिटी स्लिप (Exam City Slip) 12 अक्टूबर 2026 को जारी कर दी है। इसके बाद, अब अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र (Admit Card) का इंतजार है, जो कि 20 अक्टूबर 2026 तक जारी होने की संभावना है। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां अभ्यर्थी अपनी जन्मतिथि (Date of Birth) और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Oct 16, 2026, 11:31 IST

    UPSSSC PET Exam Date 2026 और परीक्षा शिफ्ट

    यूपीएसएसएससी पीईटी (UPSSSC PET) 2026 परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को राज्य में बने विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा प्रत्येक तिथि को दो पालियों (shifts) में संपन्न होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी नीचे दी तालिका में परीक्षा शिफ्ट और समय देख सकते हैं।

    परीक्षा की तिथि

    प्रथम पाली

    द्वितीय पाली

    25 अक्टूबर 2026

    सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

    दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

    30 अक्टूबर 2026

    सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

    दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

    1 नवंबर 2026

    सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

    दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक
  • Oct 16, 2026, 10:07 IST

    UP PET Admit Card 2026: क्या एडमिट कार्ड जारी हो गया है?

    अक्सर परीक्षा की तारीख नजदीक आते ही कई मीडिया रिपोर्ट्स और वेबसाइट्स पर एडमिट कार्ड जारी होने के दावे किए जाने लगते हैं, जिससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बन जाती है। यदि आपको भी ऐसी खबरें मिल रही हैं, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, अभी एडमिट कार्ड लाइव नहीं किया गया है। इसलिए, सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पूरी तरह धैर्य बनाए रखें। जैसे ही आयोग द्वारा आधिकारिक लिंक एक्टिव किया जाएगा, आपको इस पेज पर तुरंत अपडेट मिल जाएगा और आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    महत्वपूर्ण सलाह: किसी भी फर्जी या भ्रामक लिंक पर क्लिक करने से बचें। एडमिट कार्ड से जुड़ी हर प्रामाणिक और सटीक जानकारी के लिए केवल UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर ही भरोसा करें।


  • Oct 16, 2026, 09:50 IST

    UP PET Admit Card: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

    UP PET (Uttar Pradesh Preliminary Eligibility Test) एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

    • सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
    • होमपेज पर दिए गए 'UP PET Admit Card' से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number), जन्मतिथि (Date of Birth) और लिंग (Gender) की जानकारी भरें। इसके बाद स्क्रीन पर दिया गया वेरिफिकेशन कैप्चा कोड (Verification Code) दर्ज करें।
    • सभी जानकारी सही से भरने के बाद 'Download Admit Card' बटन पर क्लिक करें।
    • आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
  • Oct 16, 2026, 09:05 IST

    UPSSSC PET Admit Card: क्या परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू है?

    हां, UPSSSC PET परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग लागू होती है। इस परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 (0.25) अंक काटे जाते हैं, जबकि सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है।

  • Oct 16, 2026, 09:04 IST

    Up pet admit card 2026 sarkari result: किस अभ्यर्थी को मिलेगा सर्टिफिकेट?

    UPSSSC PET परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को स्कोरकार्ड/सर्टिफिकेट दिया जाता है।

  • Oct 16, 2026, 08:24 IST

    क्या UP PET Admit Card 2026 जारी हो गया?

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा UP PET 2026 के एडमिट कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे।  जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 के लिए आवेदन किया है, वे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  • Oct 15, 2026, 19:27 IST

    UP PET Admit Card 2026 Download Link Active Soon

    UP PET 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जल्द ही एक्टिव हो जाएगा। उम्मीदवार UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Oct 15, 2026, 15:17 IST

    UP PET Admit Card 2026: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद क्या करें?

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET 2026) का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके:

    •  उस पर दिए विवरणों को अच्छी तरह चेक करें

    • परीक्षा केंद्र का पता देखें

    • प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें

    • आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें

    • परीक्षा के निर्देश (Instructions) पढ़ें

  • Oct 15, 2026, 13:54 IST

    UP PET Admit Card 2026 LIVE: परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आते हैं?

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) में में मुख्य रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाते हैं। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का पैटर्न इस प्रकार है:

    परीक्षा का पैटर्न 

    • कुल प्रश्न: 100 बहुविकल्पीय प्रश्न 

    • कुल अंक: परीक्षा 100 अंकों की होती है 

    • समय अवधि:2 घंटे (120 मिनट) 

    • नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक (0.25) काटे जाते हैं।

    मुख्य विषय 

    PET परीक्षा में विभिन्न विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:

    • भारतीय इतिहास 

    • भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 

    • भूगोल (Geography)

    • भारतीय अर्थव्यवस्था 

    • भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 

    • सामान्य विज्ञान 

    • प्रारंभिक अंकगणित 

    • सामान्य हिंदी 

    • रीजनिंग 

    • करेंट अफेयर्स 

    • सामान्य जागरूकता 

    • हिंदी गद्यांश का विश्लेषण

    • ग्राफ और तालिका की व्याख्या

  • Oct 15, 2026, 11:38 IST

    UPSSSC PET Admit Card 2026 LIVE: यूपी पीईटी एडमिट में गलती होने पर क्या करें?

    यदि आपके UPSSSC PET एडमिट कार्ड में नाम की स्पेलिंग, फोटो, हस्ताक्षर या किसी अन्य विवरण में कोई गलती है, तो आप घबराएं नहीं। सुधार के लिए तुरंत आयोग की आधिकारिक हेल्पलाइन नंबर 0522-2720814 पर संपर्क करें या अपनी समस्या का विवरण लिखकर online.upsssc@nic.in पर ईमेल भेजें। समय रहते शिकायत दर्ज कराने से परीक्षा के दिन होने वाली किसी भी असुविधा से बचा जा सकता है।

  • Oct 15, 2026, 11:29 IST

    UPSSSC PET Admit Card 2026 LIVE: अगर मैं अपना UPSSSC PET रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाऊं, तो क्या करें?

    यदि आप अपना UPSSSC PET 2026 रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) भूल गए हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करें:

    रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे प्राप्त करें (Know Your Registration Number)?

    1. सबसे पहले UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

    2. होमपेज पर "Applicant Segment" वाले सेक्शन में जाएं।

    3. वहाँ दिए गए "Know Your Registration Number" लिंक पर क्लिक करें।

    4. आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:

      • Candidate's Full Name (आपका पूरा नाम)

      • Father's / Husband's Full Name (पिता या पति का पूरा नाम)

      • Date of Birth (आपकी जन्म तिथि - DD/MM/YYYY)

      • Verification Code (स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड)

    5. सभी विवरण दर्ज करने के बाद "Search" बटन पर क्लिक करें।

    6. आपकी स्क्रीन पर आपके नाम से पंजीकृत सभी UPSSSC आवेदनों के रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे।

  • Oct 15, 2026, 11:24 IST

    UPSSSC PET Admit Card 2026 LIVE: क्या आवंटित परीक्षा शहर को बदलने के लिए अनुरोध किया जा सकता है?

    Is the upsssc PET admit card released?: नहीं, UPSSSC द्वारा जारी किया गया परीक्षा शहर अंतिम होता है। परीक्षा शहर या केंद्र में बदलाव के लिए आयोग द्वारा किसी भी आवेदन या अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाता है ।

  • Oct 15, 2026, 11:17 IST

    UPSSSC PET Admit Card 2026 Download Link: प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लॉगिन डिटेल्स

    UPSSSC PET 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों के पास अपने लॉगिन डिटेल्स होना अनिवार्य है:

    1. रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number)

    2. जन्म तिथि (Date of Birth)

  • Oct 15, 2026, 11:04 IST

    UP PET Admit Card 206 LIVE: यूपी पीईटी परीक्षा के बाद क्या?

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) के बाद क्या होता है, इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहां प्राप्त करें।

    • आंसर की: परीक्षा समाप्त होने के कुछ दिनों के भीतर आयोग द्वारा प्रोविजनल आंसर की (Answer Key) आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को उस पर आपत्तियां (Objections) दर्ज कराने का मौका दिया जाता है।

    • फाइनल आंसर की: आपत्तियों के मूल्यांकन के बाद आयोग फाइनल आंसर की और PET स्कोरकार्ड जारी करता है।

    • स्कोरकार्ड की वैधता (Validity): PET स्कोरकार्ड परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध होता है।

    • मुख्य परीक्षाओं के लिए शॉर्टलिस्टिंग (Shortlisting): उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में आने वाले समय में निकलने वाली विभिन्न समूह 'ग' (Group C) की भर्तियों (जैसे- लेखपाल, अमीन, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट आदि) के लिए मुख्य परीक्षाओं (Mains) में आवेदन हेतु इसी PET स्कोर और परसेंटाइल के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है।

  • Oct 15, 2026, 11:00 IST

    UP PET City Slip और Admit Card में क्या अंतर है?

    • सिटी स्लिप (City Intimation Slip):

      • केवल परीक्षा शहर की जानकारी देती है।

      • यात्रा की तैयारी करने में मदद करती है।

      • यह परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए मान्य नहीं है।

    • एडमिट कार्ड (Admit Card):

      • परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रोल नंबर और शिफ्ट की पूरी जानकारी देती है।

      • परीक्षा हॉल में प्रवेश पाने के लिए यह अनिवार्य दस्तावेज है।

  • Oct 15, 2026, 10:45 IST

    UP PET 2026 Admit Card LIVE: UPSSSC PET 2026 परीक्षा के दिन ध्यान रखने योग्य बातें

    यूपी पीईटी 2026 परीक्षा के दिन इन उम्मीदवारों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

    • समय पर पहुंचें: परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचें (गेट परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद हो जाएंगे)।

    • दस्तावेज: एडमिट कार्ड और एक मूल फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड आदि) साथ रखें।

    • पेन: केवल नीला या काला बॉलपॉइंट पेन लेकर जाएं।

    • नेगेटिव मार्किंग: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 (1/4) अंक काटे जाएंगे, इसलिए सोच-समझकर उत्तर दें।

    • प्रतिबंधित वस्तुएं: मोबाइल, कैलकुलेटर या स्मार्टवॉच परीक्षा हॉल में ले जाना मना है।

  • Oct 15, 2026, 10:42 IST

    UP PET Admit Card 2026 LIVE: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक कहां मिलेगा?

    यूपी पीईटी 2026 (UPSSSC PET) का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक लिंक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। लिंक एक्टिव होने के बाद अभ्यर्थी अपनी लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Oct 15, 2026, 10:36 IST

    upsssc gov in admit card Live: यूपी पीईटी परीक्षा कब होगी?

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली पीईटी 2026 की परीक्षा निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की जाएगी:

    • परीक्षा तिथियां (Exam Dates): 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026

    • परीक्षा की पालियां (Shift Timings): परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी —

      • प्रथम पाली: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

      • द्वितीय पाली: दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

    यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में कराई जाएगी।

  • Oct 15, 2026, 10:27 IST

    UPSSSC PET Admit Card 2026 LIVE: यूपी पीईटी सिटी स्लिप कब जारी हुई?

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा PET 2026 की एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप (Exam City Slip) 12 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। उम्मीदवार जिसने आवेदन किया था, वे इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके चेक कर सकते हैं कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में आया है।

  • Oct 15, 2026, 10:23 IST

    UPSSSC PET Ka Admit Card Kab Aayega 2026?

    उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित की जाने वाली PET 2026 (Preliminary Eligibility Test) के एडमिट कार्ड अक्टूबर 2026 के तीसरे सप्ताह में यानि 20 अक्टूबर के आस पास आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की संभावना है।

Jharkhand TET Admit Card 2026 Link

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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