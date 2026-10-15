[OUT] UPSSSC PET Admit Card 2026 LIVE: यूपी पीईटी एडमिट कार्ड जारी, upsssc.gov.in पर Direct Link

UPSSSC PET Admit Card 2026 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने UP PET City Intimation Slip 2026 जारी कर दी है। अब आयोग ने 17 अक्टूबर 2026 को UP PET Admit Card 2026 भी जारी कर दिया है। यूपी पीईटी की परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

UP PET Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक के जरिए उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। आयोग के अनुसार, 25 अक्टूबर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 17 अक्टूबर, 30 अक्टूबर की परीक्षा के लिए 23 अक्टूबर और 1 नवंबर की परीक्षा के लिए 25 अक्टूबर 2026 को जारी किया जाना निर्धारित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा की तारीख के अनुसार एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।

UPSSSC PET Admit Card 2026 Download Link

यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक एक्टिव हो गया है। अभ्यर्थी अब UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना UP PET Hall Ticket 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। एडमिट कार्ड में परीक्षा की तारीख, समय और परीक्षा केंद्र सहित अन्य जरूरी जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उस पर दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से चेक करना चाहिए और परीक्षा के दिन इसका प्रिंटआउट साथ लेकर जाना चाहिए।

यहां क्लिक करें- UP PET Admit Card 2026 (Active)

UPSSSC PET Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को नीचे दिए इन आसान स्टेप्स का पालन करना चाहिए।