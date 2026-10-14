UP Police Constable Final Result 2026 जारी, रोल नंबर से ऐसे करें Check
UP Police Constable Final Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने 32,679 सिपाही पोस्ट का फाइनल रिजल्ट व कट-ऑफ PDF आज 14 अक्टूबर 2026 को जारी कर दिया है। छात्र वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और जन्म तिथि से मेरिट लिस्ट में अपनी सेलेक्शन स्टेट्स को चेक करें। छात्र स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे से डायरेक्ट लिंक पाएं।
UP Police Constable Result 2026 Out: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 एग्जाम में शामिल छात्रों के लिए बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने UP Police Constable Result 2026 आज 14 अक्टूबर 2026 को जारी कर दिया है। UPPRPB ने आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पोस्ट पर सीधी भर्ती के लिए फाइनल रिजल्ट के साथ कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स (Cut Off Marks PDF) को भी ऑफिशियल रूप से जारी कर दिए हैं। इसमें करीब 32,679 पोस्ट पर योग्य छात्रों का सेलेक्शन किया गया है।
लिखित एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV), शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता टेस्ट (PET) के अलग-अलग राउंड के बाद फाइनल रूप से चुने गए छात्रों की मेरिट लिस्ट बोर्ड के ऑफिशियल वेब पोर्टल uppbpb.gov.in पर अपलोड कर दिए गए है। रिजल्ट को देखने के लिए छात्र रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का उपयोग करें। साथ ही, ऐसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल कट-ऑफ लिस्ट को भी चेक करें।
UPPRPB Police Constable Result 2026 Direct Link
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UP Police Constable Result 2026 Cut Off Marks PDF
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UP Police Constable Result 2026 Check Link-1
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UP Police Constable Result 2026 Check Link-2
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Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board Official Website
UP Police Constable Final Result 2026 Highlights & Key Dates
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती एग्जाम रिजल्ट से संबंधित सभी डिटेल्स और डेट्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
डिटेल्स
|
एग्जाम बोर्ड
|
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)
|
पोस्ट का नाम
|
आरक्षी नागरिक पुलिस (Constable Civil Police) एवं समकक्ष पद
|
विज्ञापन संख्या
|
PRPB-B (Constable PAC and Other Cadre)
|
कुल पोस्ट के नंबर
|
32,679 पोस्ट
|
लिखित एग्जाम में शामिल कुल छात्र
|
लगभग 21,92,236 छात्र
|
फाइनल रिजल्ट जारी होने की डेट
|
आज 14 अक्टूबर 2026 (जारी)
|
सेलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स
|
लिखित एग्जाम - DV/PST - PET (दौड़) - फाइनल मेरिट लिस्ट
|
वेबसाइट
UP Police Constable Final Result 2026 Scorecard Link Out
UPPRPB ने रिजल्ट जारी करने के साथ-साथ सभी छात्रों के स्कोरकार्ड के लिंक को भी एक्टिव कर दिया गया है। छात्र अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करें।
UP Police Constable Final Result 2026 Scorecard Link Out - यहां क्लिक करें
UP Police Constable Final Merit List 2026 Link
UP Police Constable Final Merit List 2026 को डाउनलोड और देखने के लिए सभी छात्र नीचे दिए गए लिंक्स का इस्तेमाल करें।
UP Police Constable Result 2026: Qualified Candidates
यूपी पीआरपीबी ने 14 अक्टूबर, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट में कांस्टेबल सिविल पुलिस (पुरुष और महिला), कांस्टेबल पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), कांस्टेबल विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), जेल वार्डर (पुरुष), जेल वार्डर (महिला), कांस्टेबल घुड़सवार पुलिस (पुरुष), महिला बटालियन के लिए महिला कांस्टेबल जैसे पोस्ट के लिए जारी की गई थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 में पास छात्रों की लिस्ट यहां:
|
पोस्ट नाम
|
कुल छात्र
|
कांस्टेबल सिविल पुलिस (पुरुष/महिला)
|
10469
|
कांस्टेबल पीएसी/ सशस्त्र पुलिस (पुरुष)
|
15131
|
कांस्टेबल विशेष सुरक्षा बल (पुरुष)
|
1341
|
जेल वार्डर (पुरुष)
|
3279
|
जेल वार्डर (महिला)
|
106
|
घुड़सवार पुलिस कांस्टेबल (पुरुष)
|
71
|
महिला बटालियन के लिए महिला कांस्टेबल
|
2282
UP Police Constable Merit List 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?
छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के पोर्टल से अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट को देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- छात्र ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर विजिट करें।
- होमपेज पर उपलब्ध 'आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती - चयन परिणाम / Merit List PDF' के लिंक को सेलेक्ट करें।
- लिंक सेलेक्ट करते ही छात्र अपना Registration Number और Date of Birth को फिल करें।
- फिर, फॉर्म का ‘Submit' बटन पर क्लिक करें।
- यदि मेरिट लिस्ट PDF प्रारूप में डाउनलोड होती है, तो Ctrl + F का उपयोग करके अपने Roll Number को सर्च करें।
- फिर, आपका स्कोरकार्ड आ जाएगा।
- उसकी डिजिटल कॉपी सेव करके प्रिंटआउट निकाल लें।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.