Winter Vacation 2026-27: दिसंबर 2026 में 25 दिसंबर (शुक्रवार) को क्रिसमस डे और कई राज्यों में विंटर वेकेशन के चलते स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ अलग-अलग राज्यों के शैक्षणिक कैलेंडर और विंटर वेकेशन शेड्यूल की पूरी डिटेल्स यहां से पढ़ें।

साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर 2026 को लेकर स्कूली छात्रों में छुट्टियों को लेकर खासा उत्साह रहता है। इस बार 25 दिसंबर को क्रिसमस शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, जिससे कई जगहों पर वीकेंड के साथ छुट्टियों का अच्छा मेल बन रहा है। हालांकि, भारत में स्कूलों की छुट्टियां एक जैसी नहीं होतीं है। राज्य शिक्षा विभागों, मौसम (ठंड, कोहरे या बर्फबारी) और बोर्ड के कैलेंडर के आधार पर छुट्टियों की डेट्स में काफी अंतर रहता है।

दिसंबर 2026 में साप्ताहिक छुट्टी और क्रिसमस की छुट्टी

ऑफिशियल शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, दिसंबर 2026 में 6, 13, 20 और 27 दिसंबर को रविवार पड़ रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों में 12 दिसंबर को दूसरे शनिवार की छुट्टी रह सकती है। इसके अलावा 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के मौके पर देशभर के ज्यादातर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी रहती है। कई राज्यों में साल के आखिरी हफ्ते से विंटर वेकेशन की शुरुआत होती है, जबकि कुछ राज्यों में सर्दी की मुख्य छुट्टियां जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते तक चलती हैं।