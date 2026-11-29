बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026: बिहार विद्यालय एग्जाम समिति (BSEB) ने नोटिस नंबर पीआर 221/2026 के अंदर आयोजित School Librarian Exam 2026 के क्रम में गया के एक सेंटर पर 27 नवंबर को हुई दूसरी शिफ्ट के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। सभी प्रभावित 155 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम आयोजित किया जाएगा, जिसकी नई डेट की घोषणा जल्द ही अलग से की जाएगी।

गया के एग्जाम सेंटर में कब बाधित हुए एग्जाम?

बिहार विद्यालय एग्जाम समिति द्वारा School Librarian Exam 2026 का आयोजन 23 नवंबर 2026 से 6 दिसंबर 2026 तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में दो शिफ्ट्स में किया जा रहा है। इसी क्रम में 27 नवंबर 2026 को दूसरी पाली में गया के L & T EduTech Exam Centre जो यादव चौक, न्यू बाईपास, नौरंग रोड, मानपुर, गयाजी में कुल 476 छात्रों के एग्जाम निर्धारित थे।

गयाजी के L & T EduTech सेंटर में क्या हुआ था?

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, एग्जाम के दौरान इस सेंटर की एक कंप्यूटर लैब में, जहां 155 छात्र एग्जाम दे रहे थे। वहीं, दोपहर 03:30 बजे सर्वर में तकनीकी बाधा शुरू हो गई थी। एग्जाम एजेंसी द्वारा इस तकनीकी समस्या को सुधारने में एक घंटे से अधिक का टाइम लग गया, जिसके कारण दूसरी शिफ्ट के उस एक कमरे में एग्जाम दे रहे 155 छात्रों के एग्जाम बुरी तरह रद्द हुए।