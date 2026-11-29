BSEB School Librarian Exam 2026: गया के एग्जाम सेंटर में तकनीकी खराबी के कारण एग्जाम रद्द, जानें कब होगा री-एग्जाम
BSEB School Librarian Eligibility Test 2026: बिहार विद्यालय एग्जाम समिति (BSEB) ने गया के मानपुर स्थित L & T EduTech सेंटर पर सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण 27 नवंबर 2026 को दूसरी शिफ्ट में हुई School Librarian Exam 2026 को रद्द कर दिया गया है। यहां से लेटेस्ट अपडेट्स को देखें।
बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026: बिहार विद्यालय एग्जाम समिति (BSEB) ने नोटिस नंबर पीआर 221/2026 के अंदर आयोजित School Librarian Exam 2026 के क्रम में गया के एक सेंटर पर 27 नवंबर को हुई दूसरी शिफ्ट के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। सभी प्रभावित 155 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम आयोजित किया जाएगा, जिसकी नई डेट की घोषणा जल्द ही अलग से की जाएगी।
गया के एग्जाम सेंटर में कब बाधित हुए एग्जाम?
बिहार विद्यालय एग्जाम समिति द्वारा School Librarian Exam 2026 का आयोजन 23 नवंबर 2026 से 6 दिसंबर 2026 तक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में दो शिफ्ट्स में किया जा रहा है। इसी क्रम में 27 नवंबर 2026 को दूसरी पाली में गया के L & T EduTech Exam Centre जो यादव चौक, न्यू बाईपास, नौरंग रोड, मानपुर, गयाजी में कुल 476 छात्रों के एग्जाम निर्धारित थे।
गयाजी के L & T EduTech सेंटर में क्या हुआ था?
ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, एग्जाम के दौरान इस सेंटर की एक कंप्यूटर लैब में, जहां 155 छात्र एग्जाम दे रहे थे। वहीं, दोपहर 03:30 बजे सर्वर में तकनीकी बाधा शुरू हो गई थी। एग्जाम एजेंसी द्वारा इस तकनीकी समस्या को सुधारने में एक घंटे से अधिक का टाइम लग गया, जिसके कारण दूसरी शिफ्ट के उस एक कमरे में एग्जाम दे रहे 155 छात्रों के एग्जाम बुरी तरह रद्द हुए।
BSEB School Librarian Eligibility Test 2026 Official Tweet
#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @IPRDBihar https://t.co/Xm0z16oGXq— Bihar School Examination Board (@officialbseb) November 28, 2026
बिहार बर्ड ने लिए ये चार बड़े और सख्त फैसले
मामले के नजर में आने के बाद बिहार विद्यालय एग्जाम समिति ने एग्जाम की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं:
- री-एग्जाम का निर्णय: L & T EduTech Exam Centre, यादव चौक, न्यू बाईपास, नौरंग रोड, मानपुर, गयाजी में 27 नवंबर 2026 को दूसरी शिफ्ट में आयोजित एग्जाम को रद्द करते हुए दोबारा एग्जाम कराने का निर्णय लिया गया है। दोबारा एग्जाम की डेट संबंधित 155 छात्र को बाद में सूचित किया जाएगा।
- जिलाधिकारी से डिटेल्ड जांच प्रतिवेदन: पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला पदाधिकारी, गयाजी से डिटेल्ड जांच प्रतिवेदन (रिपोर्ट) की मांग की गई है ताकि तकनीकी बाधा और सेंटर की व्यवस्थाओं की पूरी सच्चाई सामने आ सके।
- एजेंसी से स्पष्टीकरण: सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी और टाइम पर समाधान न हो पाने के संदर्भ में एग्जाम एजेंसी L & T EduTech से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही, चेक और स्पष्टीकरण के आधार पर तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
- दंडाधिकारी और पुलिस बल पर कार्रवाई के निर्देश: टाइम पर उच्चाधिकारियों को नोटिस नहीं देने तथा कार्य में लापरवाही बरतने के आलोक में उक्त सेंटर पर प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी और पुलिस बल के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश जिला पदाधिकारी को दिया गया है।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह और अफवाहों से बचाव
बिहार विद्यालय एग्जाम समिति ने 27 नवंबर 2026 को दूसरी शिफ्ट में मानपुर, गयाजी के इस सेंटर पर शामिल हुए सभी छात्रों को स्पष्ट किया है कि वे इस घटना से जुड़ी किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। एग्जाम की पारदर्शिता, स्वच्छता और शुचिता सुनिश्चित करना समिति का कर्तव्य है, इसलिए प्रभावित छात्रों को ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से ही नई एग्जाम डेट और अन्य निर्देशों की जानकारी दी जाएगी।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे दोबारा होने वाले एग्जाम की डेट और एडमिट कार्ड से जुड़े अपडेट्स के लिए केवल ऑफिशियल माध्यमों और बोर्ड के नोटिस पर भरोसा करें, साथ ही अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें।
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