Miss world 2000, priyanka chopra: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अभिनय क्षमता, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाने वाली ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा जोनस (Priyanka Chopra Jonas) किसी भी परिचय की मोहताज नहीं हैं। जब भी वह किसी इंटरनेशनल मंच पर बोलती हैं, साक्षात्कार देती हैं, तो उनकी सोच और बात-चीत शैली हर किसी को काफी ज्यादा प्रभावित करती है। ऐसे में छात्रों और फैंस के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि प्रियंका चोपड़ा आखिर कितनी पढ़ी-लिखी हैं, उन्होंने किन स्कूलों और कॉलेजों से पढ़ाई को पूरा किया है। साथ ही, उनका शुरुआती करियर लक्ष्य क्या था? दिलचस्प बात यह है कि आज दुनिया की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों और निर्माताओं में शुमार प्रियंका चोपड़ा का शुरुआती सपना अभिनेत्री बनना नहीं, बल्कि एरोनॉटिकल इंजीनियर (Aeronautical Engineer) या क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट (Criminal Psychologist) बनना था। आइए यहां से जानते हैं कि उनके करियर ने कैसे एक्टिंग की तरफ रूख मोड़ा?

Priyanka Chopra Education Profile: स्कूल से कॉलेज तक की पूरी डिटेल्स 18 जुलाई 1982 को झारखंड (बिहार) के जमशेदपुर में जन्मी प्रियंका चोपड़ा के माता-पिता डॉ. अशोक चोपड़ा और डॉ. मधु चोपड़ा दोनों भारतीय सेना (Indian Army) में डॉक्टर थे। पिता के सैन्य ट्रांसफर (Transfers) के कारण प्रियंका को बचपन में देश के कई शहरों और विदेश के प्रतिष्ठित कॉलेजो में पढ़ने का मौका मिला। जन्म स्थान व पारिवारिक पृष्ठभूमि: जमशेदपुर (झारखंड), बाद में बरेली (उत्तर प्रदेश) से गहरा जुड़ाव रहा है।

प्रारंभिक व माध्यमिक स्कूली शिक्षा (भारत): उन्होंने लखनऊ के प्रसिद्ध ला मार्टिनियर गर्ल्स कॉलेज (La Martiniere Girls' College) में बोर्डिंग छात्र के रूप में पढ़ाई की और इसके बाद बरेली के सेंट मारिया गोरेट्टी कॉलेज (St. Maria Goretti College) से शिक्षा प्राप्त की।

हाई स्कूल की पढ़ाई (अमेरिका): 13 साल की उम्र में वह अपनी आंटी के पास अमेरिका चली गईं थी, जहां उन्होंने मैसाचुसेट्स के न्यूटन (Newton North High School), आयोवा के सीडर रैपिड्स (John F. Kennedy High School) और न्यूयॉर्क के क्वींस के स्कूलों में हाई स्कूल की पढ़ाई को पूरा किया।

12वीं (हायर सेकेंडरी) पूरी: अमेरिका से भारत लौटने के बाद उन्होंने बरेली के आर्मी पब्लिक स्कूल (Army Public School, Bareilly) से अपनी 12वीं की पढ़ाई को पूरा किया।

हायर एजुकेशन: 12वीं के बाद उन्होंने मुंबई के टॉप जय हिंद कॉलेज (Jai Hind College, Mumbai) में एडमिशन लिया। साथ ही, वह क्रिमिनल साइकोलॉजी (Criminal Psychology) की पढ़ाई भी करना चाहती थीं।

एकेडमिक क्वालिफिकेशन: हायर एजुकेशन (12वीं), जय हिंद कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करने के तुरंत बाद मिस वर्ल्ड 2000 का खिताब जीतने और फिल्मों के प्रस्ताव मिलने के कारण उन्हें अपनी औपचारिक कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी दी थी।