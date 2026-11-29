Silver Price Today 26 November 2027, aaj chandi ka bhav (आज का चांदी का भाव): शादी-ब्याह के सीजन और वैश्विक बाजारों में हलचल के बीच भारतीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने एक बार फिर निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर किया है। धीरे-धीरे चांदी की कीमतों में लगातार काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यदि आप चांदी के बर्तनों से लेकर गहरे खरीदने के लिए जा रहे है, तो आपके लिए चांदी का रेट जानना काफी ज्यादा जरूरी हैं। साथ ही, आपको अपने शहर का ताजा भाव भी जरूर जान लना चाहिए।

पिछले कारोबारी सत्रों में आई जोरदार तेजी के बाद आज रविवार 29 नवंबर 2026 को घरेलू सर्राफा बाजार में 999 शुद्धता वाली चांदी करीब 1,70,000 प्रति किलोग्राम यानी 1,700 प्रति 10 ग्राम और 170 प्रति ग्राम के ऊंचे लेवल पर स्थिर बनी हुई है।

गौरतलब है कि इंटरनेशनल बाजार और वायदा कारोबार (MCX) में शुक्रवार को आई तेजी के असर से शनिवार को खुदरा सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में 5,000 प्रति किलोग्राम का बड़ा उछाल देखा गया था। साथ ही, आज रविवार होने के कारण घरेलू कमोडिटी एक्सचेंज और प्रमुख थोक सर्राफा बाजार बंद हैं, इसलिए शनिवार के बंद भाव ही आज के लिए नया मानक दरें माने जा रहे हैं।