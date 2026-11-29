Gold Rate Today 29 November 2026: आज कितना महंगा या सस्ता हुआ सोना? चेक करें 24, 22 और 18 कैरेट की नई कीमतें
India Gold Rates November 29, Aaj Sone Ka Bhav Kya Hai (29 नवंबर 2026): सोने की कीमतें लगातार कम और ज्यादा हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम कभी ऊपर जा रहे हैं तो कभी नीचे आ रहे हैं। जो युवा सरकारी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सोने-चांदी के रेट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि आज 29 नवंबर 2026 को सोने का रेट क्या है।
India Gold Rates November 29, Aaj Sone Ka Bhav Kya Hai (29 नवंबर 2026): अगर आप आज यानी रविवार, 29 नवंबर 2026 को सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो बाजार जाने से पहले ताजा भाव जरूर जान लें। आज बाजार में सोने के भाव में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया है और कीमतें लगभग कल जैसी ही हैं।
Gold Price Today in India: आज 29 नवंबर 2026 को सोने का भाव क्या है?
आज भारत में 24 कैरेट शुद्ध सोने की औसत कीमत 12,786 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,27,860 रुपये प्रति 10 ग्राम (तोला) है। वहीं, गहने बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट सोना 11,720 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 9,589 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर मिल रहा है।
Gold Rate in India: 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम (तोला) सोने की कीमत
नीचे दी गई टेबल में आज 29 नवंबर 2026 के लिए 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम (1 तोला) सोने के ताजा रेट दिए गए हैं:
|
वजन (ग्राम में)
|
24 कैरेट सोना (रुपये)
|
22 कैरेट सोना (रुपये)
|
18 कैरेट सोना (रुपये)
|
1 ग्राम
|
12,801 रुपये
|
11,735 रुपये
|
9,604 रुपये
|
2 ग्राम
|
25,602 रुपये
|
23,470 रुपये
|
19,208 रुपये
|
3 ग्राम
|
38,403 रुपये
|
35,205 रुपये
|
28,812 रुपये
|
4 ग्राम
|
51,204 रुपये
|
46,940 रुपये
|
38,416 रुपये
|
5 ग्राम
|
64,005 रुपये
|
58,675 रुपये
|
48,020 रुपये
|
6 ग्राम
|
76,806 रुपये
|
70,410 रुपये
|
57,624 रुपये
|
7 ग्राम
|
89,607 रुपये
|
82,145 रुपये
|
67,228 रुपये
|
8 ग्राम
|
1,02,408 रुपये
|
93,880 रुपये
|
76,832 रुपये
|
9 ग्राम
|
1,15,209 रुपये
|
1,05,615 रुपये
|
86,436 रुपये
|
10 ग्राम (1 तोला)
|
1,28,010 रुपये
|
1,17,350 रुपये
|
96,040 रुपये
जानें देश के प्रमुख शहरों में आज सोने का रेट क्या है?
Gold rate today in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata: लोकल टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन के कारण अलग-अलग शहरों में सोने के भाव में थोड़ा अंतर होता है। आज के प्रमुख शहरों के रेट (प्रति 10 ग्राम) इस प्रकार हैं:
|
शहर
|
24K (रुपये)
|
22K (रुपये)
|
18K (रुपये)
|
दिल्ली
|
1,28,010 रुपये
|
1,17,350 रुपये
|
96,040 रुपये
|
मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु
|
1,27,860 रुपये
|
1,17,200 रुपये
|
95,890 रुपये
|
चेन्नई
|
1,27,860 रुपये
|
1,17,200 रुपये
|
95,900 रुपये
|
अहमदाबाद और वडोदरा
|
1,27,910 रुपये
|
1,17,250 रुपये
|
95,940 रुपये
रविवार को क्यों नहीं बदलता सोने का रेट?
आज रविवार होने की वजह से अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार (COMEX) और घरेलू बाजार (MCX) बंद हैं। इसलिए आज सोने की कीमतों में कोई नया उतार-चढ़ाव नहीं आया है और बाजार शनिवार के बंद भाव पर ही काम कर रहा है। हालांकि, स्थानीय सर्राफा बाजारों में खरीदारी सामान्य रूप से जारी है।
सोना खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
ऊपर दिए गए सोने के रेट में 3% GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है। गहने खरीदते समय दुकानदार आपसे ये अतिरिक्त शुल्क लेगा। हमेशा शुद्धता की गारंटी के लिए BIS हॉलमार्क (Hallmark) देखकर ही सोना खरीदें और पक्का बिल जरूर लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.