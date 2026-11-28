Silver Price Today 28 November 2026, aaj chandi ka bhav (आज का चांदी का भाव): अगर आप आज चांदी के गहने खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रेट पर अपनी नजर दौड़ानी चाहिए क्योंकि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज से लेकर स्थानीय सर्राफा मंडी तक में चांदी के भाव में सोने की तरह ही जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव शुक्रवार की तरह शनिवार को भी स्थिर बना रहा क्योंकि शनिवार और शनिवार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार बंद रहता है। फिलहाल चांदी का वायदा भाव फिलहाल 1,45,800 रुपये प्रति किलो ही बना ही हुआ है। इससे पहले पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 1,42,517 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

दिल्ली के सर्राफा बाजार और बुलियन में चांदी की कीमत

दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी का भाव 1,63,500 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) पर बना हुआ है। शनिवार होने के कारण थोक सर्राफा बाजार बंद है, इसलिए आज स्थानीय बाजारों में शुक्रवार के यही बंद भाव लागू हैं। अगर हम गुडरिटर्न्स के मुताबिक, दिल्ली समेत भारत के प्रमुख शहरों में चांदी की कीमत 1,70,000 रुपये प्रति किलो (170 रुपये प्रति ग्राम) है। हालांकि कुछ रिटेल अपडेट्स में यह भाव 1,70,100 रुपये प्रति किलो भी दर्ज किया गया है। बुलियन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारत में चांदी का भाव लगभग ₹1,57,401 प्रति किलोग्राम (लगभग ₹1,574 प्रति 10 ग्राम) दर्ज किया गया है।