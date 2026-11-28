UP Sainik School Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी ने स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट upsainikschool.org से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम 20 दिसंबर, 2026 को उत्तर प्रदेश के तय सेंटर्स पर आयोजित किया जाएगा। स्टूडेंट्स को अपने एडमिट कार्ड एक्सेस करने और डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करना होगा। UP सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026, 20 दिसंबर, 2026 को होगा। जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, उन्हें एग्जाम की तारीख से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस पूरा कर लेना चाहिए।

UP Sainik School Admit Card 2026: एडमिट कार्ड जारी

यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 में बैठने के लिए एडमिट कार्ड एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। स्टूडेंट को इसे पहले ही डाउनलोड कर लेना चाहिए और आखिरी समय में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए इस पर दी गई सभी डिटेल्स चेक कर लेनी चाहिए। हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद दी गई डिटेल्स जैसे स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और परीक्षा से जुड़ी दूसरी जानकारी शामिल ध्यान से चेक कर लेना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी हो, तो उन्हें क्लैरिफिकेशन के लिए संबंधित परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। स्टूडेंट को एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी भी रखनी चाहिए और उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम सेंटर पर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए उन्हें टेस्ट में बैठने से पहले एग्जाम से जुड़ी गाइडलाइंस देख लेनी चाहिए।