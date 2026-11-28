UP Sainik School Admit Card 2026: यूपी सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड upsainikschool.org जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें
UP Sainik School Admit Card 2026: यूपी सैनिक स्कूल ने एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी किए हैं। जो भी स्टूडेंट 20 दिसंबर के एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, वे अपनी हॉल टिकट नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Sainik School Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी ने स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट upsainikschool.org से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम 20 दिसंबर, 2026 को उत्तर प्रदेश के तय सेंटर्स पर आयोजित किया जाएगा। स्टूडेंट्स को अपने एडमिट कार्ड एक्सेस करने और डाउनलोड करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करना होगा। UP सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026, 20 दिसंबर, 2026 को होगा। जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, उन्हें एग्जाम की तारीख से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रोसेस पूरा कर लेना चाहिए।
UP Sainik School Admit Card 2026: एडमिट कार्ड जारी
यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 में बैठने के लिए एडमिट कार्ड एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। स्टूडेंट को इसे पहले ही डाउनलोड कर लेना चाहिए और आखिरी समय में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए इस पर दी गई सभी डिटेल्स चेक कर लेनी चाहिए। हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद दी गई डिटेल्स जैसे स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और परीक्षा से जुड़ी दूसरी जानकारी शामिल ध्यान से चेक कर लेना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी हो, तो उन्हें क्लैरिफिकेशन के लिए संबंधित परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। स्टूडेंट को एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी भी रखनी चाहिए और उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो करना चाहिए। एग्जाम सेंटर पर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए उन्हें टेस्ट में बैठने से पहले एग्जाम से जुड़ी गाइडलाइंस देख लेनी चाहिए।
UP Sainik School Admit Card 2026 Download link
स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। अपने Registration Number और DOB दर्ज करें।
|
यूपी सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
How to Download UP Sainik School Admit Card 2026?
स्टूडेंट अपने यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट upsainikschool.org पर जाएं।
स्टेप 2 होमपेज पर 'एडमिट कार्ड 2026' या 'एंट्रेंस एग्जाम 2026-27' सेक्शन देखें।
स्टेप 3 संबंधित एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4 दिए गए फील्ड में अपना Registration.no और DOB डालें।
स्टेप 5 'Submit' या 'Login' बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 6 यूपी सैनिक स्कूल एडमिट कार्ड 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 7 परीक्षा के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेना ना भूलें।
CBSE CTET Exam City Slip 2026 Out: सीबीएसई सीटीईटी एग्जाम सिटी स्लिप जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.