Indian Army Agniveer Final Result 2026: इंडियन आर्मी फाइनल रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
Indian Army Agniveer Final Result 2026: इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अग्निवीर (जीडी, टेक्निकल, क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन, महिला मिलेट्री पुलिस), सेपॉय फार्मा, हवलदार एजुकेशन और जेसीओ रिलीजीयस टीचर (आरटी) सहित कैडर पदों का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Indian Army Agniveer Final Result 2026: इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर 28 नवंबर 2026 को अग्निवीर (जीडी, टेक्निकल, क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन, महिला मिलेट्री पुलिस), सेपॉय फार्मा, हवलदार एजुकेशन और जेसीओ रिलीजीयस टीचर (आरटी) सहित कैडर पदों का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट की PDF में अभ्यर्थी के रोल नंबर दिए गए हैं।
Indian Army Agniveer Final Result 2026 Download Link
इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अग्निवीर (जीडी, टेक्निकल, क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन, महिला मिलेट्री पुलिस), सेपॉय फार्मा, हवलदार एजुकेशन और जेसीओ रिलीजीयस टीचर (आरटी) सहित कैडर पदों का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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इंडियन आर्मी फाइनल रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
Indian Army Agniveer Result 2026 - हाइलाइट्स
इंडियन आर्मी अग्निवीर पदों के सलेक्शन में कॉमन एंट्रेस एग्जाम (CEE), फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT), फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT), एडब्टीबिलिटी टेस्ट, मेडिकल परीक्षा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट शामिल है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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इंडियन आर्मी
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पद का नाम
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अग्निवीर (जीडी, टेक्निकल, क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन, महिला मिलेट्री पुलिस), सेपॉय फार्मा, हवलदार एजुकेशन और जेसीओ रिलीजीयस टीचर (आरटी) सहित कैडर पद
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परीक्षा का नाम
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इंडियन आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2026
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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27 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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joinindianarmy.nic.in
Indian Army Agniveer Final Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
इंडियन आर्मी अग्निवीर का फाइनल रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What's New सेक्शन देखें।
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Indian Army Agniveer Final Result 2026 पर क्लिक करें।
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रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
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रिजल्ट डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.