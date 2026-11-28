HPRCA Panchayat Secretary Admit Card 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), हमीरपुर ने पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इस भर्ती के तहत पंचायत सचिव के पदों पर चयन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे अपना हॉल टिकट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग द्वारा पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा का आयोजन टैबलेट बेस्ड टेस्ट (TBT) मोड में किया जाएगा। परीक्षा 4 दिसंबर से 6 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसमें दी गई सभी जानकारियों की जांच कर लें। HPRCA Panchayat Secretary Exam Date 2026 Highlights एचपीआरसीए द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा 4, 5 और 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा की तिथि, समय और केंद्र की जानकारी एडमिट कार्ड पर मिलेगी।

आयोग का नाम : हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग पोस्ट का नाम : पंचायत सचिव पोस्ट कोड : 26005 परीक्षा का नाम : पंचायत सचिव परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख: 27 नवंबर, 2026 (जारी) परीक्षा तिथि : 4 से 6 दिसंबर 2026 परीक्षा मोड : टैबलेट बेस्ड टेस्ट वेबसाइट : hprca.hp.gov.in HPRCA Panchayat Secretary Admit Card 2026 Download Link HPRCA पंचायत सेक्रेटरी एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करना होगा। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं: एचपीआरसीए पंचायत सचिव एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक How to Download HPRCA Panchayat Secretary Admit Card 2026? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।