BSSC Steno Admit Card 2026 OUT: बिहार स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link
BSSC Steno Admit Card 2026 OUT: उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में उपलब्ध है।
BSSC Steno Admit Card 2026 OUT: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) द्वारा स्टेनोग्राफर परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
BSSC Stenographer Admit Card 2026 Link
कब होगी बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा?
बिहार SSC स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 1 दिसंबर 2026 (मंगलवार) को किया जाएगा। BSSC के अनुसार परीक्षा ऑनलाइन CBT मोड में दो पालियों में होगी। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड और परीक्षा संबंधी निर्देश जरूर देखें।
Bihar SSC Stenographer Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?
बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
-
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं।
-
होमपेज पर Notice Board सेक्शन खोलें।
-
फिर Stenographer Admit Card 2026 (Advertisement No. 07/25) लिंक पर क्लिक करें।
-
अब अपना Registration Number और Date of Birth दर्ज करें।
-
Submit बटन पर क्लिक करें।
-
स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
-
इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।
अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?
बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2026 में प्रवेश के लिए उम्मीदवार एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और वैध फोटो पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं। इसके अलावा, एक पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य जरूरी दस्तावेज भी साथ रखें। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विभाग द्वारा जारी अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.