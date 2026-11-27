CLAT 2027: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) ने आने वाले कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2027 को लेकर सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर फैल रहे फर्जी दावों के खिलाफ ऑफिशियल चेतावनी जारी की है। कंसोर्टियम द्वारा 16 नवंबर 2026 को जारी पब्लिक नोटिस के अनुसार, 6 दिसंबर 2026 को होने वाले CLAT 2027 एग्जाम का क्वश्न पेपर पैसे के बदले उपलब्ध कराने का दावा करने वाले अज्ञात खातों की रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें कथित तौर पर एग्जाम से जुड़े सैंपल क्वश्न भी साझा किए जा रहे हैं।

कंसोर्टियम ने स्पष्ट किया है कि किसी तीसरे पक्ष के पास CLAT 2027 के क्वश्न तक पहुंच होने के सभी दावे पूरी तरह झूठे और धोखाधड़ीपूर्ण हैं। किसी भी व्यक्ति या समूह के पास क्वश्न पेपर बेचने, बांटने या पहले से उपलब्ध कराने का कोई आधार नहीं है।

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