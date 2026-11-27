Allahabad High Court RO ARO Exam City Slip 2026 OUT: जारी हुई आरओ और एआरओ की सिटी स्लिप, ये रहा Direct Link
Allahabad High Court RO ARO Exam City Slip 2026 OUT: उम्मीदवार इलाहाबाद हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाकर अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप चेक कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी (RO), सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) और कंप्यूटर सहायक के 543 पदों के लिए परीक्षा 08, 09 और 10 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
Allahabad High Court RO ARO Exam City Slip 2026 OUT: इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने RO, ARO और कंप्यूटर सहायक के 543 पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा की 'सिटी इंटिमेशन स्लिप' आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। उम्मीदवार जो इस एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी की मदद से शहर सूचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बार परीक्षा OMR मोड के बजाय टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) द्वारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी।
Allahabad High Court RO ARO Exam City Slip 2026 Download Link
इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आरओ और एआओ परीक्षा की सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक लिंक एक्टिव हो गया है। उम्मीदवार अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आसानी से लॉग इन करके अपना परीक्षा शहर देख सकते हैं।
|
यहां क्लिक करें
|डाउनलोड करें
Allahabad High Court RO ARO Exam 2026: परीक्षा की तिथियां और शहर
स्टेज-I परीक्षा 8, 9 और 10 दिसंबर को अलग-अलग शिफ्टों में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 14 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी:
-
आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी और कानपुर
-
लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ, नोएडा, प्रयागराज और वाराणसी
Allahabad High Court RO ARO Exam City Slip 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दी दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले आप www.allahabadhighcourt.in/calendar/itemWiseList.jsp?group=7 लिंक पर क्लिक करें।
-
फिर List of Recruitments में Public Notice regarding link of city intimation of Review Officer/Assistant Review Officer/Computer Assistant Recruitment Examination - 2026 PDF लिंक पर क्लिक करें।
-
अब पीडीएफ फाइल खुलेगी, इसमें दिए गए City Intimation लिंक पर क्लिक करें।
-
अभ्यर्थी अपना Application Number और पासवर्ड दर्ज करें।
-
आपकी स्क्रीन पर परीक्षा शहर की जानकारी दिखेगी।
-
इसे चेक करें और डाउनलोड करें।
अब TCS कराएगी परीक्षा, एग्जाम मोड में भी हुआ बदलाव
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 नवंबर 2026 को एक नया नोटिस जारी किया है। इसके अनुसार, रिव्यू ऑफिसर (RO), असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर (ARO) और कंप्यूटर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा-2026 (विज्ञापन संख्या: 02/2026) अब Tata Consultancy Services Ltd. (TCS) कराएगी।
पहले स्टेज-I की प्रारंभिक परीक्षा (सामान्य अध्ययन) ऑफलाइन (OMR शीट पर) होनी थी, लेकिन अब यह ऑनलाइन (CBT मोड) में अलग-अलग तारीखों और शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। 1 जून 2026 को जारी किए गए विज्ञापन की बाकी सभी शर्तें और नियम पहले जैसे ही रहेंगे।
हेल्पडेस्क और संपर्क विवरण
किसी भी सवाल या समस्या के समाधान के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर सकते हैं:
-
हेल्पडेस्क नंबर: 9986638901
-
ईमेल आईडी: allahabadhighcourt.helpdesk@gmail.com
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.