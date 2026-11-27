Pension Jeevan Pramaan Update: यदि आप भी सरकारी पेंशन लेते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। साल 2026 के लिए Digital Life Certificate (DLC) यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। ऐसे में पेंशनधारकों के पास अब यह जरूरी काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा है। तय समय तक सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर पेंशन के भुगतान में देरी हो सकती है या नियमों के अनुसार इसे अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। हालांकि, अब इस काम के लिए बैंक या पेंशन ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पेंशनधारक अपने स्मार्टफोन से Face Authentication की मदद से घर बैठे ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। किसे कब जमा करना है लाइफ सर्टिफिकेट? केंद्र सरकार के पेंशनधारकों को हर साल अपनी पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। साल 2026 में इसके लिए उम्र के हिसाब से अलग-अलग तारीखें तय की गई थीं।

80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनधारक: 1 अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू अन्य पेंशनधारक: 1 नवंबर से प्रक्रिया शुरू लास्ट डेट: 30 नवंबर 2026 इसलिए जिन पेंशनधारकों ने अभी तक यह काम नहीं किया है, उन्हें बिना देरी किए सर्टिफिकेट जमा कर देना चाहिए। क्या होता है जीवन प्रमाण? जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) सरकार की डिजिटल सुविधा है, जिसके जरिए पेंशनधारक आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से अपना Digital Life Certificate बनवा सकते हैं। Face Authentication सफल होने के बाद सर्टिफिकेट ऑनलाइन तैयार हो जाता है और संबंधित बैंक या पेंशन देने वाली संस्था तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहुंच जाता है। मोबाइल से ऐसे बनाएं Digital Life Certificate इसके लिए स्मार्टफोन में आधिकारिक Jeevan Pramaan Face App और AadhaarFaceRD ऐप डाउनलोड करना होगा। -सबसे पहले दोनों ऐप डाउनलोड करके Jeevan Pramaan Face App खोलें। -जरूरी ऑपरेटर डिटेल भरकर शुरुआती Face Authentication पूरा करें।