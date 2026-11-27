Trending GK Quiz Which is the worlds most expensive metal not Gold: सोना हमेशा से बेशकीमत धातु माना जाता रहा है। सोने के आभूषण हमेशा से आकर्षित करते रहे हैं, लेकिन एक ऐसी धातु भी है जिसकी कीमत सोने की कीमत (Gold Rate, Gold Price) से कई गुना ज्यादा है। अगर आप इस धातु के बारे में नहीं जानते हैं तो आज जान लें। सामान्य ज्ञान का यह सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है।

आज (27 नवंबर 2026) भारत में सोने की कीमतें IBJA के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट सोना ₹1,22,641 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹1,12,339 प्रति 10 ग्राम है लेकिन आपको बता दें कि जिस सबसे कीमती धातु की हम बात कर रहे हैं उसकी 1 ग्राम की कीमत 200KG गोल्ड के बराबर है।

कैलिफोर्नियम (Californium)

कैलिफोर्नियम एक सिंथेटिक (कृत्रिम) और रेडियोएक्टिव तत्व है, जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। हाल ही में भारत में भी यह धातु चर्चा में तब आई जब बिहार में इसकी छोटी मात्रा बरामद हुई, जिसकी कीमत सैकड़ों करोड़ रुपये बताई गई।