Rajasthan RSSB CET 12th Level Admit Card 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से राजस्थान CET 12th लेवल एडमिट कार्ड 2026 जारी करने की तिथि घोषित कर दी गई है। बोर्ड के अनुसार, अभ्यर्थियों के प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड 26 नवंबर 2026 को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार जो राजस्थान सामान्य पात्रता परीक्षा (सीनियर सेकेंडरी लेवल) के लिए उपस्थित होंगे, वे आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in और sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान सीईटी 12वीं स्तर (Senior Secondary Level) की परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 को 38 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। राजस्थान सीनियर सेकेंडरी लेवल एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए परीक्षार्थियों को SSO ID या रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

Rajasthan CET 12th Level Admit Card 2026 Download Link

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा RSSB CET 12th Level Admit Card 2026 डाउनलोड करने का Direct Link कल यानी 26 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से एक्टिव कर दिया जाएगा। 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 को होने वाली इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in या अपने SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि या SSO ID दर्ज करके अपना प्रवेश पत्र आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।

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Rajasthan CET 12th Level Exam 2026 कब होगा?

राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा का आयोजन 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए सिटी स्लिप 21 नवंबर 2026 को जारी की जा चुकी है।

RSSB CET 12th Level Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड राजस्थान भर्ती पोर्टल या SSO पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को SSO ID या एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि की जरूरत होगी। भर्ती पोर्टल पर जाकर Get Admit Card विकल्प चुनें। इसके बाद CET 12th लेवल 2026 लिंक पर क्लिक करके लॉगिन जानकारी भरें। राजस्थान सीनियर सेकेंडरी लेवल एडमिट कार्ड 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।

परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान

परीक्षा देने जाने वाले उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ मूल फोटो पहचान पत्र और हाल ही की दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना होगा। OMR शीट भरने के लिए पारदर्शी नीले बॉल पेन की जरूरत होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना चाहिए। परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। मोबाइल, घड़ी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

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