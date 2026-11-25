25 November 2026 School Holiday Update: 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती (प्रकाश पर्व), कार्तिक पूर्णिमा और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर देश के ज्यादातर राज्यों में स्कूलों की छुट्टी रही। ऐसे में छात्रों और पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बुधवार, 25 नवंबर 2026 को भी स्कूलों की छुट्टी रहेगी या रेगुलर क्लासेस लगेंगी?

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, 25 नवंबर 2026 को देशभर में कोई राष्ट्रीय सार्वजनिक छुट्टी (National Holiday) घोषित नहीं की गई है। ज्यादातर राज्यों में बुधवार से स्कूल अपने सामान्य टाइम पर ही खुलेंगे, हालांकि गुजरात जैसे राज्य में विस्तारित दिवाली छुट्टी के कारण स्कूल अभी तक आगे के लिए बंद रहेंगे।

25 नवंबर 2026: प्रमुख राज्यों के स्कूलों का लेटेस्ट अपडेट

छात्रों की सुविधा के लिए प्रमुख राज्यों के स्कूलों की स्थिति के बारे में जानने के लिए यहां नीचे दी गई डिटेल्स को देखें।