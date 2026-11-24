Rajasthan SET Scorecard 2026 OUT: राजस्थान सेट स्कोरकार्ड जारी, ये रहा Direct Link
Rajasthan SET Scorecard 2026 OUT: राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2026 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार University of Kota की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं।
Rajasthan SET Scorecard 2026 OUT: राजस्थान SET 2026 के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी! यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा द्वारा राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा (SET) 2026 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी 23 नवंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को राजस्थान भर्ती पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, वे जल्द से जल्द अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें।
Rajasthan SET Scorecard 2026 Link
राजस्थान SET स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान SET 2026 का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।
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सबसे पहले राजस्थान भर्ती पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर Result सेक्शन पर क्लिक करें।
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मांगी गई आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
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लॉगिन करने के बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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अब स्कोरकार्ड को डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
Rajasthan SET Exam 2026: कब हुई थी परीक्षा
राजस्थान SET 2026 की परीक्षा 13 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक था।
अभ्यर्थी सहायता के लिए संपर्क करें
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के हेल्पलाइन नंबर 7340557555 और 9468668776 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी अपनी समस्या के समाधान के लिए setexam2026@uok.ac.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.