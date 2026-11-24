यदि आप भी विदेश से MBBS करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। क्योंकि, नेशनल मेडिकल कमीशन ने भारतीय छात्रों के लिए एक राहत भरा कदम उठाया है। कमीशन द्वारा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस, 2021 के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव पेश किया गया है।

इसे लेकर 17 नवंबर, 2026 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कमीशन ने ने इस प्रस्ताव पर आम लोगों और संबंधित हितधारकों से 30 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां भी मांगी हैं।

अभी क्या होती है परेशानी

मौजूदा नियमों के मुताबिक, विदेश से MBBS करने वाले भारतीय छात्र को भारत में मेडिकल रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए संबंधित देश में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने का ऐसा लाइसेंस होना जरूरी था, जो उस देश के लोकल नागरिकों को मिलने वाले लाइसेंस के जैसे हो। अब कई देशों में विदेशी छात्रों को स्थानीय नागरिकों जैसा स्थायी लाइसेंस मिलना मुश्किल होता है। इससे भारतीय छात्रों को बहुत परेशानी होती थी।