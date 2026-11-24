UPSC NDA 1 2027 Notification: यूपीएससी एनडीए-एनए भर्ती के लिए 2 दिसबंर को जारी होगी नोटिफिकेशन, जानें कब कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
NDA 1 2027 Registration Date Out: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा NDA एवं NA (I) एग्जाम 2027 का नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2026 को जारी किया जाएगा। साथ ही, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 दिसंबर 2026 तक चलेंगे। यहां से सभी डिटेल्स के बारे में जानें।
UPSC NDA 1 2027 Notification: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी एग्जाम (I), 2027 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2026 को जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) की एनडीए शाखा के 159वें कोर्स और 121वें भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (INAC) में एडमिशन के लिए सेलेक्शन प्रक्रिया शुरू होगी, जिनका सिलेब्स 1 जनवरी 2028 से शुरू होने हैं।
नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 22 दिसंबर 2026 तक चलेगी। वहीं, लिखित एग्जाम 11 अप्रैल 2027 को निर्धारित किया गया है।
UPSC NDA & NA (I) 2027: रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन और एग्जाम की मुख्य डिटेल्स
रक्षा सेवाओं में अधिकारी बनने का लक्ष्य रखने वाले युवाओं के लिए एग्जाम और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रमुख डिटेल्स को देखने के लिए यहां नीचे दी गई जानकारी को देखें।
- नोटिफिकेशन जारी होने की डेट: 2 दिसंबर 2026
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व रजिस्ट्रेशन अवधि: 2 दिसंबर 2026 से 22 दिसंबर 2026 तक
- लिखित एग्जाम की डेट: 11 अप्रैल 2027
- ऑफिशियल वेबसाइट व पोर्टल: upsc.gov.in और upsconline.nic.in
- रजिस्ट्रेशन फीस: सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष छात्रों के लिए 100 (सामान्य नियम के अनुसार); एससी, एसटी और महिला छात्रों के लिए फीस से छूट होगी।
OTR और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया - रजिस्ट्रेशन कब और कैसे करें?
छात्रों को 2 दिसंबर 2026 को डिटेल्ड नोटिफिकेशन प्रकाशित होने के बाद निर्धारित टाइम के अंदर केवल ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूपीएससी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में One Time Registration (OTR) एक अहम हिस्सा है:
- यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in या ऑनलाइन पोर्टल upsconline.nic.in पर विजिट करें।
- यदि आपने पहले से OTR (One Time Registration) पूरा नहीं किया है, तो आवश्यक व्यक्तिगत व शैक्षणिक डिटेल्स को फइल कर OTR रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
- OTR क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें।
- फिर, NDA & NA Examination (I), 2027 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म को चुनें।
- सभी डिटेल्स को फिल करें। फिल करने के बाद फीस को जमा करें।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.