UPSC NDA 1 2027 Notification: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी एग्जाम (I), 2027 का डिटेल्ड नोटिफिकेशन 2 दिसंबर 2026 को जारी किया जाएगा। इसके माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों (थल सेना, नौसेना और वायु सेना) की एनडीए शाखा के 159वें कोर्स और 121वें भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (INAC) में एडमिशन के लिए सेलेक्शन प्रक्रिया शुरू होगी, जिनका सिलेब्स 1 जनवरी 2028 से शुरू होने हैं।

नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 22 दिसंबर 2026 तक चलेगी। वहीं, लिखित एग्जाम 11 अप्रैल 2027 को निर्धारित किया गया है।

UPSC NDA & NA (I) 2027: रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन और एग्जाम की मुख्य डिटेल्स

रक्षा सेवाओं में अधिकारी बनने का लक्ष्य रखने वाले युवाओं के लिए एग्जाम और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रमुख डिटेल्स को देखने के लिए यहां नीचे दी गई जानकारी को देखें।