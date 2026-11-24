BSEB Bihar STET Answer Key & Response Sheet 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित बिहार माध्यमिक टीचक एलिजिबिलिटी टेस्ट (Bihar STET 2026) में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट जारी की गई है। आयोग द्वारा जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर Bihar STET Answer Key 2026 को जल्द ही जारी कर दी जाएगी।

इससे पहले, बिहार बोर्ड ने राज्य भर के अलग-अलग एग्जाम सेंटर पर 25 अक्टूबर से 20 नवंबर 2026 के बीच कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) का आयोजन किया गया था। साथ ही, प्रोविजनल आंसर-की के साथ ही बोर्ड द्वारा छात्रों की रिस्पॉन्स शीट और ऑब्जेक्शन लिंक को भी एक्टिव किया जाएगा। एक बार जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in के माध्यम से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।

Bihar STET Answer Key 2026: एग्जाम डेट, पोर्टल और मुख्य डिटेल्स यहां देखें

बिहार एसटीईटी 2026 एग्जाम और एक्सपेक्टेड आंसर-की से जुड़ी सभी डिटेल्स के बारे में छात्र नीटे दी गई जानकारी को देखें।