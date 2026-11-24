क्या आप भी विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे हैं? इसमें आपकी टॉप लिस्ट में उज्बेकिस्तान आता है। यदि हां, तो यह लेख आपके लिए है। क्योंकि, अपने इस लेख में हम उज्बेकिस्तान में भारतीय छात्रों के लिए वीजा नियम और लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। उज्बेकिस्तान में भारतीय छात्रों के लिए वीजा नियम उज्बेकिस्तान में उच्च शिक्षा विशेष रूप से MBBS और अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए वीजा प्रक्रिया काफी आसान और पारदर्शी है, जो कि इस प्रकार हैः -उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए A-2 श्रेणी का स्टूडेंट वीजा अनिवार्य है। इसके लिए पहले वहां के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में दाखिला लेना होता है, जिसके बाद विश्वविद्यालय उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालय (MFA) से वीजा इनविटेशन लेटर कोड जारी करवाता है। -अंग्रेजी माध्यम के पाठ्यक्रमों जैसे MBBS में प्रवेश और वीजा के लिए IELTS या TOEFL स्कोर की बाध्यता नहीं है। हालांकि, मेडिकल छात्रों के लिए NEET क्वालीफाई होना अनिवार्य है।

-टेलीक्स कोड मिलने के बाद नई दिल्ली स्थित उज्बेकिस्तान दूतावास में आवेदन किया जाता है, जिसमें सामान्य तौर पर 10 से 15 दिन का समय लगता है। शुरुआत में वीजा प्रवेश के लिए जारी होता है और बाद में विश्वविद्यालय द्वारा हर साल रिन्यू कराया जाता है। -उज्बेकिस्तान पहुंचने के 72 घंटे के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से स्थानीय माइग्रेशन ऑफिस में पासपोर्ट और निवास का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वीजा के लिए जरूरी दस्तावेज -मूल पासपोर्ट, जिसकी वैधता कम से कम 18 महीने हो और कम से कम 2 खाली पन्ने हों। -विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्वीकृति पत्र और विदेश मंत्रालय का वीजा सपोर्ट पत्र। -10वीं और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र और मेडिकल छात्रों के लिए NEET स्कोरकार्ड। -किसी मान्यता प्राप्त लैब से जारी HIV नेगेटिव रिपोर्ट और सामान्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। -पिछले 3 से 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट, फीस भुगतान रसीद और यात्रा व स्वास्थ्य बीमा।