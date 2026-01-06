UP SIR Voter List 2026: वोटर लिस्ट में नाम है या कट गया! ऐसे करें चेक, ये है डायरेक्ट लिंक

UP SIR Voter List 2026: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा (Navdeep Rinva) ने बताया कि दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं, 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच नोटिस चरण के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। बताते चलें कि इसके फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी किया जायेगा। यूपी SIR ड्राफ्ट मतदाता सूची 2026 क्या है? उत्तर प्रदेश में Special Intensive Revision (SIR)-2026 चुनाव आयोग (ECI) द्वारा किया जाने वाला विशेष पुनरीक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, ताकि नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकें और डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। बता दें कि राज्य में इस प्रक्रिया के तहत सबसे अधिक बदलाव देखने को मिले हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR)-2026 के अंतर्गत आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन (06 जनवरी 2026) से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कब जारी हुई और क्यों अहम है? यूपी की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2026 को जारी की गई। पहले इसे 31 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया जाना था, लेकिन 26 दिसंबर को सत्यापन पूरा होने के बाद तारीख बढ़ाई गई। यह ड्राफ्ट इसलिए अहम है क्योंकि इसी के आधार पर अंतिम मतदाता सूची तैयार होगी। ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम राज्य के मतदाता अपना नाम ऑनलाइन बेहद आसान तरीके से चेक कर सकते हैं: स्टेप: 1 वेबसाइट https://voters.eci.gov.in या https://electoralsearch.eci.gov.in पर जायें