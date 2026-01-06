UP SIR Voter List 2026: वोटर लिस्ट में नाम है या कट गया! ऐसे करें चेक, ये है डायरेक्ट लिंक

UP SIR Voter List 2026: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा (Navdeep Rinva) ने बताया कि दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। वहीं, 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच नोटिस चरण के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। बताते चलें कि इसके फाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च 2026 को जारी किया जायेगा।
यूपी SIR ड्राफ्ट मतदाता सूची 2026 क्या है?
उत्तर प्रदेश में Special Intensive Revision (SIR)-2026 चुनाव आयोग (ECI) द्वारा किया जाने वाला विशेष पुनरीक्षण अभियान है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, ताकि नए योग्य मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकें और डुप्लीकेट, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। बता दें कि राज्य में इस प्रक्रिया के तहत सबसे अधिक बदलाव देखने को मिले हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR)-2026 के अंतर्गत आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन (06 जनवरी 2026) से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित प्रेसवार्ता। pic.twitter.com/kVN9lGpfso— CEO Uttar Pradesh (@ceoup) January 6, 2026
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट कब जारी हुई और क्यों अहम है?
यूपी की SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 6 जनवरी 2026 को जारी की गई। पहले इसे 31 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया जाना था, लेकिन 26 दिसंबर को सत्यापन पूरा होने के बाद तारीख बढ़ाई गई। यह ड्राफ्ट इसलिए अहम है क्योंकि इसी के आधार पर अंतिम मतदाता सूची तैयार होगी।
ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम
राज्य के मतदाता अपना नाम ऑनलाइन बेहद आसान तरीके से चेक कर सकते हैं:
स्टेप: 1 वेबसाइट https://voters.eci.gov.in या https://electoralsearch.eci.gov.in पर जायें
स्टेप: 2 “Special Intensive Revision (SIR)-2026” चुनें
स्टेप: 3 EPIC नंबर, नाम, उम्र, जिला या मोबाइल नंबर से सर्च करें
स्टेप: 4 कैप्चा भरें और सबमिट करें
स्टेप: 5 “View Details” पर क्लिक कर जानकारी वेरीफाई करें.
क्या है हाई लाइट्स:
|
डिटेल्स
|
डेटा
|
संभावित मतदाता
|
12.55 करोड़
|
संभावित नाम कटौती
|
2.89 करोड़ (देश में सबसे अधिक)
|
दावा-आपत्ति की अवधि
|
6 जनवरी से 6 फरवरी 2026
PDF ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका
अगर आप पूरी सूची देखना चाहते हैं तो, नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करें-
स्टेप 1: वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/download-eroll पर जाएँ.
स्टेप 2: राज्य: उत्तर प्रदेश चुनें
स्टेप 3: जिला, विधानसभा क्षेत्र और पार्ट नंबर सिलेक्ट करें
स्टेप 4: PDF डाउनलोड करें और Ctrl+F से नाम या वोटर ID सर्च करें.
नाम गलत या गायब हो तो क्या करें?
यदि जारी की गई ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं है या विवरण गलत है, तो आप 6 फरवरी 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं:
Form 6: नया नाम जोड़ने के लिए
Form 7: गलत नाम हटाने के लिए
Form 8: नाम/पता/उम्र सुधार के लिए
ऑनलाइन आवेदन: https://voters.eci.gov.in
ऑफलाइन: अपने BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क करें.
यहाँ से भी मिल सकती गई मदद:
राज्य के वोटर, वोटर हेल्पलाइन: 1950 या फिर CEO की यूपी वेबसाइट http://ceouttarpradesh.nic.in पर भी विजिट कर सकते है.
