UPSSSC Excise Constable Result 2026 OUT: यूपी आबकारी सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF
UP Excise Constable Result 2026 OUT: यूपी आबकारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार यूपी एक्साइज कॉन्स्टेबल परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC Excise Constable Result 2026 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 23 नवंबर को आबकारी सिपाही के 820 खाली पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दिया है। 20 सितंबर 2026 को हुई इस लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के माध्यम से लॉगिन करके स्कोर और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर आयोग ने कुल 2,591 उम्मीदवारों को अगले चरण यानी फिजिकल टेस्ट ( PST/PET) के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। सफल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को अब अगले राउंड में शामिल होना होगा, जिसके संबंध में आयोग ने विस्तृत जानकारी भी वेबसाइट पर जारी कर दी है।
UP Excise Constable Result 2026 Link
UP Excise Constable Cut-Off PDF
UP Excise Constable Cut-Off 2026: किस कैटेगरी में कितना गया कटऑफ
आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा परिणामों के साथ-साथ, आयोग ने विभिन्न श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक देख सकते हैं।
|
कैटेगरी
|
न्यूनतम कटऑफ अंक
|
सामान्य (अनारक्षित)
|
82.50
|
आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)
|
80.00
|
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
|
79.25
|
अनुसूचित जाति (SC)
|
69.75
|
अनुसूचित जनजाति (ST)
|
64.50
|
महिला
|
72.00
|
उत्कृष्ट खिलाड़ी
|
62.50
|
भूतपूर्व सैनिक
|
58.25
|
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए
|
56.50
कब से होगा शुरू फिजिकल टेस्ट
आयोग द्वारा जारी लिखित परीक्षा परिणाम में सफल हुए अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट (PET और PST) के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट परीक्षा 7 दिसंबर, 2026 को लखनऊ में शुरू होगी। हालाँकि, आयोग ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि प्रवेश पत्र कब जारी किए जाएंगे।
कैसे डाउनलोड करें यूपी आबकारी कांस्टेबल रिजल्ट 2026?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान चरणों की मदद से अपना रिजल्ट देख और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आप UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर Important Announcement सेक्शन में ' विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2026, आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा (प्रा०अ०प०-2025)/09 के अंतर्गत शारीरिक माप परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थी अपना परिणाम देखने हेतु यहां क्लिक करें।
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फिर Advertisement No. के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट पर क्लिक करें।
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इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें और See Result पर क्लिक करें।
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आपका रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा।
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इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.