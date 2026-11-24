दुनिया में यदि कुल देशों की बात करें, तो इनकी संख्या 195 है। इनमें 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, जबकि दो गैर-सदस्य देश हैं। इनमें कुछ देश एक-दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि दुनिया में इकलौता देश ऐसा भी है, जो कि 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसे लेकर UPSC समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे गए हैं। क्या आप इस देश के बारे में जानते हैं, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

इकलौता देश, जो 14 अन्य देशों से साझा करता है सीमा

दुनिया में सर्वाधिक देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश चीनहै, जिसकी सीमा कुल 14 देशों से लगती है। यह सामान्य ज्ञान का एक चर्चित प्रश्न है, जो UPSC, State PSC, SSC और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है।

रूस को लेकर होता है भ्रम

अंतरराष्ट्रीय भूगोल मानचित्रों में रूस की सीमा भी 14 देशों से लगती हुई मानी जाती है, लेकिन इनमें से दो देशों-अब्खाजिया और दक्षिण ओसेशिया को पूर्ण अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए, चीन ही 14 संप्रभु देशों से सीमा साझा करने वाला प्रमुख देश माना जाता है।