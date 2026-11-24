NSG Commando Ki Salary Kitni Hoti Hai: देश की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों की जिंदगी आसान नहीं होती। खासकर उन कमांडो की, जिन्हें हर समय किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। National Security Guard (NSG) यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत का एक विशेष सुरक्षा बल है, जो आतंकवादी हमलों और गंभीर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए जाना जाता है। NSG कमांडो को उनकी बहादुरी, फिटनेस और कठिन ट्रेनिंग के लिए पहचाना जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि आखिर NSG कमांडो की सैलरी कितनी होती है और उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? क्या है NSG और कब हुई इसकी स्थापना? National Security Guard (NSG) की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश को आतंकवादी गतिविधियों से सुरक्षित रखना और जरूरत पड़ने पर विशेष ऑपरेशन को अंजाम देना है। NSG कमांडो को बंधक बचाने, आतंकवादी हमलों से निपटने और हाई-रिस्क ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

इस बल में शामिल होने वाले जवानों को कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। यहां शारीरिक ताकत के साथ मानसिक मजबूती और मुश्किल परिस्थितियों में सही फैसला लेने की क्षमता भी जरूरी होती है। NSG Commando Salary: पद के अनुसार कितना मिलता है वेतन? NSG में तैनात जवानों की सैलरी उनके पद, अनुभव और मूल सुरक्षा बल के वेतनमान पर निर्भर करती है। अलग-अलग पदों के लिए अनुमानित मासिक वेतन इस प्रकार है: पद अनुमानित मासिक वेतन कांस्टेबल/सिपाही ₹25,000-₹40,000 हेड कांस्टेबल ₹35,000-₹50,000 ASI ₹40,000-₹60,000 SI ₹50,000-₹70,000 इंस्पेक्टर ₹60,000-₹80,000 असिस्टेंट कमांडेंट ₹75,000-₹1,00,000 डिप्टी कमांडेंट और उससे ऊपर ₹1,00,000 या अधिक ये वेतन आंकड़े अनुमानित हैं। वास्तविक सैलरी संबंधित नियमों और भत्तों के अनुसार अलग हो सकती है। सैलरी के अलावा मिलती हैं ये सुविधाएं NSG कमांडो को वेतन के साथ नियमानुसार महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), यात्रा भत्ता और विशेष ड्यूटी से जुड़े भत्ते मिल सकते हैं। हालांकि, सुविधाएं और भत्ते पद तथा तैनाती के आधार पर तय होते हैं।