JTET Answer Key 2026: झारखंड TET उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट कब आएंगी? जानें मार्किंग स्कीम, डाउनलोड और आपत्ति दर्ज करने के स्टेप्स
Jharkhand TET Answer Key 2026: उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को आंसर की में दिए गए किसी प्रश्न या उसके उत्तर पर कोई आपत्ति होती है, तो उन्हें आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी दिया जाएगा।
Jharkhand TET Answer Key 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC), रांची द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 का आयोजन 1 नवंबर 2026 को सफलतापूर्वक किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद, अब परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार उत्तर कुंजी और OMR रिस्पॉन्स शीट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। JAC जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर पेपर 1 और पेपर 2 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी करेगा।
JTET Answer Key 2026 हाइलाइट्स
उम्मीदवार JTET आंसर की 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
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परीक्षा का नाम
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झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026
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आयोजन संस्था
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झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC)
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परीक्षा तिथि
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1 नवंबर 2026
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परीक्षा मोड
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ऑफलाइन (OMR आधार)
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पेपर 1 (कक्षा 1 से 5)
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150 प्रश्न (150 अंक)
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पेपर 2 (कक्षा 6 से 8)
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150 प्रश्न (150 अंक)
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आधिकारिक वेबसाइट
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jac.jharkhand.gov.in
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आंसर की 2026 डेट
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नवंबर 2026 संभावित
JTET Answer Key 2026 और रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करें?
पेपर 1 और पेपर 2 की उत्तर कुंजी और OMR रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
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सबसे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर "Latest Updates" या "JAC Portal" वाले सेक्शन में जाएं।
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"JTET Answer Key 2026 (Paper 1 & Paper 2)" के लिंक पर क्लिक करें।
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मांगी गई जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करें।
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स्क्रीन पर उत्तर कुंजी पीडीएफ और रिस्पॉन्स शीट ओपन हो जाएंगे।
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इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकालकर अपने उत्तरों का मिलान करें।
JTET मार्किंग स्कीम और संभावित स्कोर की गणना कैसे करें?
JTET परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) का प्रावधान नहीं है, इसलिए किसी गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।
संभावित अंक की गणना का फॉर्मूला: संभावित स्कोर = सही उत्तरों की कुल संख्या × 1
Jharkhand TET Answer Key 2026: आपत्ति (Objection) दर्ज कैसे करें?
झारखंड टीईटी परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद, यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न या उत्तर पर कोई आपत्ति है, तो JAC अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का अवसर प्रदान करेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी और इसके समर्थन में वैध दस्तावेज प्रमाण के रूप में अपलोड करने होंगे। प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद JAC अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.