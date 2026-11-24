Jharkhand TET Answer Key 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC), रांची द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 का आयोजन 1 नवंबर 2026 को सफलतापूर्वक किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद, अब परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार उत्तर कुंजी और OMR रिस्पॉन्स शीट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। JAC जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर पेपर 1 और पेपर 2 की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी करेगा। JTET Answer Key 2026 हाइलाइट्स उम्मीदवार JTET आंसर की 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। परीक्षा का नाम झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 आयोजन संस्था झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) परीक्षा तिथि 1 नवंबर 2026 परीक्षा मोड ऑफलाइन (OMR आधार) पेपर 1 (कक्षा 1 से 5) 150 प्रश्न (150 अंक) पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) 150 प्रश्न (150 अंक) आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in आंसर की 2026 डेट नवंबर 2026 संभावित

JTET Answer Key 2026 और रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करें? पेपर 1 और पेपर 2 की उत्तर कुंजी और OMR रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें: सबसे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "Latest Updates" या "JAC Portal" वाले सेक्शन में जाएं। "JTET Answer Key 2026 (Paper 1 & Paper 2)" के लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करें। स्क्रीन पर उत्तर कुंजी पीडीएफ और रिस्पॉन्स शीट ओपन हो जाएंगे। इसे डाउनलोड करें और इसका प्रिंटआउट निकालकर अपने उत्तरों का मिलान करें। JTET मार्किंग स्कीम और संभावित स्कोर की गणना कैसे करें? JTET परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) का प्रावधान नहीं है, इसलिए किसी गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।