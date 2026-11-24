Floating Village of India: भारत अपनी प्राकृतिक विविधताओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपने पहाड़ों, घने जंगलों और समुद्र के किनारे बसे कई गांवों के बारे में सुना और देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक गांव ऐसा भी है जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बसा है? आइए, इस तैरते हुए गांव के बारे में जानते हैं।

भारत का इकलौता तैरता गांव कौन सा है? (Which is India's only floating village?)

भारत के इकलौते तैरते हुए गांव का नाम चम्पू खांगपोक (Champu Khangpok) है। यह अनोखा गांव मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में प्रसिद्ध लोकटक झील के ऊपर बसा हुआ है। इस गांव के सभी घर बांस के बने हैं। पानी के बीचों-बीच बसे इस तैरते गांव के लोगों का जीवन आम गांवों से बिल्कुल अलग है।

पानी पर आखिर कैसे तैरता है यह गांव?

एक सवाल हर किसी के मन में आता है कि बिना जमीन के कोई गांव पानी पर कैसे टिक या तैर सकता है। इसका सिंपल सा जवाब है फुमदी (Phumdi)। फुमदी असल में वनस्पति, मिट्टी और अन्य जैविक पदार्थों से बनी प्राकृतिक और तैरती हुई मोटी परतें होती हैं, जो लोकटक झील में अपने आप बनती हैं।