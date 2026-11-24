Gujarat Police Bharti 2026 Big Update: गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड (GPRB) ने 24 नवंबर 2026 को जारी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से लोकरक्षक कैडर (LRD) की वैकेंसी में भारी इजाफा करते हुए कुल पोस्ट के नंबर 2,841 से बढ़ाकर 12,752 कर दिए है। राज्य के गृह विभाग से नई पोस्ट की स्वीकृति मिलने के बाद ही यह रिवाइज्ड किया गया है।

बढ़े हुए कॉन्स्टेबल पोस्ट के साथ ही बोर्ड ने कैटेगरी-3 के अंदर पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) कैडर की 241 सीधी भर्ती का भी नोटिस जारी किया है। साथ ही, लोकरक्षक और PSI दोनों कैडर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 नवंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे से ऑफिशियल OJAS पोर्टल ojas.gujarat.gov.in पर शुरू कर दिए जाएंगे। इसी के साथ 16 दिसंबर 2026 तक ये रजिस्ट्रेशन चलेंगे।

Gujarat Police Recruitment 2026: महत्वपूर्ण डेट्स और पोस्ट-वाइज वैकेंसी

20 नवंबर 2026 को प्रकाशित ओरिजनल नोटिस के स्थान पर अब रिवाइज्ड वैकेंसी के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रमुख डेट्स और डिटेल्स के बारे में जानने के लिए यहां देखें।