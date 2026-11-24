RRB NTPC UG CBTST Admit Card 2026 Out: भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी 10+2 अंडग्रेजुएट लेवल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ऐसे छात्र, जिन्होंने स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, वे अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के डालकर क्षेत्रीय रेलवे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे द्वारा आगामी 27 नवंबर को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या रहेगा शामिल

एडमिट कार्ड में परीक्षा की तिथि, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा देने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

कहां से डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड

अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड रेलवे के संबंधित रिजनल रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि से लॉग-इन करना है, जिसके बाद RRB NTPC CBTST 2026 को डाउनलोड किया जा सकता है।