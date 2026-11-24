MP Police Constable GD 2026 Exam Schedule: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक (जी.डी.) की सीधी भर्ती एग्जाम 2026 की नई एग्जाम डेट्स जारी कर दी गई है। मंडल द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, यह सेलेक्शन एग्जाम अब 9 दिसंबर 2026 से आयोजित की जाएगी।

इससे पहले जारी विज्ञापन और नियमपुस्तिका में एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट 19 नवंबर 2026 से प्रारंभ विज्ञापित की गई थी। अब रिवाइज्ड शेड्यूल के अंदर छात्रों को नई डेट के अनुसार अपनी तैयारी और एग्जाम संबंधी व्यवस्थाएं करने का अवसर मिला है। एग्जाम के एडमिट कार्ड भी जल्द ही वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

MP Police Constable Exam 2026: नई डेट, एडमिट कार्ड और मुख्य जानकारी

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल नोटिस में शामिल अन्य जानकारी के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई इन डिटेल्स को देखें।