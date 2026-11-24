NEET PG 2026 Seat Resignation: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET PG काउंसलिंग 2026 के अंदर राउंड 1 और राउंड 2 में अलॉटेड सीटों से इस्तीफा यानी Seat Resignation देने की सुविधा शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) स्थित MCC कार्यालय ने 23 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में स्पष्ट किया है कि अलग-अलग कारणों से अपनी सीट छोड़ने के इच्छुक छात्रों के अनुरोधों को देखते हुए यह विंडो खोल दी गई है।

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, छात्र 23 नवंबर 2026 की दोपहर 2:00 बजे से 25 नवंबर 2026 की शाम 6:00 बजे तक अपने राउंड 1 या राउंड 2 की सीट से रिजाइन कर सकते हैं। हालांकि, इस विंडो के दौरान सीट छोड़ने पर छात्रों की सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी।

NEET PG 2026 Seat Resignation डिटेल्स

MCC के नोटिस के अनुसार, सीट सरेंडर या रिजाइन करने का टाइम और एलिजिबिलिटी से जुड़ी कुछ डिटेल्स इस प्रकार हैं: