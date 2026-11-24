किस क्लास में पढ़ते हैं 16 साल के वैभव सूर्यवंशी, जानें कौन से स्कूल से कर रहें हैं पढ़ाई
Vaibhav Suryavanshi Education: 28 छक्कों के साथ लिस्ट A क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ने वाले युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर स्थित डॉ. मुक्तेश्वर सिन्हा मॉडेस्टी स्कूल से 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। पेशेवर क्रिकेट और व्यस्त टूर्नामेंट शेड्यूल के बीच अपनी स्कूली शिक्षा को आगे बढ़ा रहे वैभव की यह कहानी हर छात्र के लिए प्रेरणादायक है।
Vaibhav Suryavanshi Class 10 & Cricket Journey: वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट (लिस्ट A) का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया है। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 28 छक्के जड़े। जिसके बाद वह एक बार फिर से चर्चा में आ गए है। साथ ही, युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस और छात्रों के बीच यह जानने की काफी उत्सुकता है कि वे किस क्लास में पढ़ते हैं?, साथ ही, उनका स्कूल कौन-सा है?
27 मार्च 2011 को जन्मे वैभव बिहार के समस्तीपुर जिले के छोटे से कस्बे ताजपुर से आते हैं। पेशेवर क्रिकेट, घरेलू टूर्नामेंट, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय दौरों के व्यस्त शेड्यूल के बीच वैभव की स्कूली पढ़ाई हमेशा चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने कक्षा 10 के लेवल तक की पढ़ाई को आगे बढ़ाया है, और फरवरी 2026 में जब उनकी 10वीं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का टाइम आया, तब क्रिकेट प्रशिक्षण व टूर्नामेंट की प्राथमिकताओं के चलते उन्होंने बोर्ड एग्जाम छोड़कर क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था, जबकि आगे के एग्जाम में शामिल होने की योजना रखी गई।
Vaibhav Suryavanshi School Name: कौन से स्कूल से कर रहे हैं पढ़ाई?
महानगरों के किसी महंगे या हाई-प्रोफाइल बोर्डिंग स्कूल के बजाय वैभव सूर्यवंशी की स्कूली पढ़ाई बिहार के अपने गृह क्षेत्र से जुड़ी रही है:
- स्कूल का नाम: वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर स्थित डॉ. मुक्तेश्वर सिन्हा मॉडेस्टी स्कूल से जुड़े रहे हैं।
- कक्षा व शैक्षणिक स्थिति: रिपोर्ट्स के अनुसार, वह 10वीं के छात्र रहे हैं। कम उम्र में ही क्रिकेट व पढ़ाई के बीच तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़े हैं।
- बोर्ड एग्जाम को लेकर चर्चा: फरवरी 2026 में 10वीं के एग्जाम के दौरान उनके क्रिकेट शेड्यूल और बोर्ड एग्जाम को लेकर देशभर में खूब चर्चा हुई थी, जहां परिवार और कोच ने क्रिकेट की तात्कालिक प्राथमिकताओं को अहम बताया था।
क्रिकेट और पढ़ाई का तालमेल: वैभव का शुरुआती सफर
ताजपुर से निकलकर कम उम्र में घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और अंडर-19/सीनियर लेवल तक पहुंचने वाले वैभव की दिनचर्या काफी अनुशासित रही है:
- पिता के मार्गदर्शन में शुरुआत: वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी ने महज चार साल की उम्र में ही उन्हें क्रिकेट का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। पढ़ाई के साथ-साथ अभ्यास की आदत डाली थी।
- अकादमी और सफर का संघर्ष: नौ साल की उम्र में उन्हें पटना की क्रिकेट अकादमी (कोच मनीष ओझा के मार्गदर्शन में) से जोड़ा गया, जिसके लिए समस्तीपुर से पटना के बीच नियमित सफर और कड़ा अभ्यास उनकी दिनचर्या का हिस्सा बना।
- कम उम्र में बड़े कीर्तिमान: 12 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट डेब्यू, आईपीएल में सबसे युवा खिलाड़ियों में शुमार होना, 2026 अंडर-19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन और हाल ही में 28 छक्कों के साथ लिस्ट A का सबसे तेज दोहरा शतक जड़कर उन्होंने हर वर्ग को चौंकाया है।
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Executive - Editorial
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