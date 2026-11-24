Vaibhav Suryavanshi Class 10 & Cricket Journey: वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रचते हुए वनडे क्रिकेट (लिस्ट A) का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ दिया है। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 28 छक्के जड़े। जिसके बाद वह एक बार फिर से चर्चा में आ गए है। साथ ही, युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर फैंस और छात्रों के बीच यह जानने की काफी उत्सुकता है कि वे किस क्लास में पढ़ते हैं?, साथ ही, उनका स्कूल कौन-सा है?

27 मार्च 2011 को जन्मे वैभव बिहार के समस्तीपुर जिले के छोटे से कस्बे ताजपुर से आते हैं। पेशेवर क्रिकेट, घरेलू टूर्नामेंट, आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय दौरों के व्यस्त शेड्यूल के बीच वैभव की स्कूली पढ़ाई हमेशा चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने कक्षा 10 के लेवल तक की पढ़ाई को आगे बढ़ाया है, और फरवरी 2026 में जब उनकी 10वीं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का टाइम आया, तब क्रिकेट प्रशिक्षण व टूर्नामेंट की प्राथमिकताओं के चलते उन्होंने बोर्ड एग्जाम छोड़कर क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया था, जबकि आगे के एग्जाम में शामिल होने की योजना रखी गई।