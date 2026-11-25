BBOSE 12th Exam Date Sheet 2026 जारी, यहां देखें सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल
BBOSE 12th Exam Date Sheet 2026 OUT: बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड ने 12वीं दिसंबर सत्र की डेटशीट जारी कर दी है। प्रायोगिक परीक्षाएं 4 से 7 दिसम्बर और सैद्धांतिक परीक्षाएं 9 से 23 दिसम्बर तक दो पालियों में होंगी।
BBOSE 12th Time Table 2026 OUT: बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन (BBOSE) ने इंटरमीडिएट (12वीं) दिसम्बर 2026 सत्र की परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं (Practical Exam) 4 दिसंबर से 7 दिसंबर 2026 तक होंगी, जबकि सैद्धांतिक परीक्षाएं (Theory Exam) 9 दिसंबर 2026 से शुरू होंगी। छात्र जो 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे आधिकारिक वेबसाइट bboseonline.bihar.gov.in पर जाकर परीक्षा का पूरा शेड्यूल PDF देख सकते हैं।
#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/RYjMiccqkV— Bihar School Examination Board (@officialbseb) November 25, 2026
Subject-wise BBOSE 12th Exam Schedule December 2026: विषयवार सैद्धांतिक परीक्षा कार्यक्रम
विद्यार्थी नीचे दी गई तालिका में बिहार बोर्ड ओपन स्कूल की कक्षा 12वीं दिसंबर सत्र की परीक्षाओं का पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं। परीक्षाएं 9 दिसम्बर से शुरू होकर 22 दिसम्बर 2026 तक दो पालियों में होंगी।
|
तिथि एवं दिन
|
विषय कोड, प्रथम पाली (सुबह 9:30 – दोपहर 12:45),
|
विषय कोड, द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 – शाम 5:15)
|
09.12.2026 (बुधवार)
|
306 मैथिली, 307 बांग्ला
|
309 मगही, 324 शिक्षाशास्त्र
|
10.12.2026 (गुरुवार)
|
301 हिन्दी
|
302 अंग्रेजी
|
11.12.2026 (शुक्रवार)
|
310 गणित
|
312 रसायन विज्ञान
|
14.12.2026 (सोमवार)
|
313 जीव विज्ञान
|
311 भौतिक विज्ञान, 318 व्यवसाय अध्ययन
|
15.12.2026 (मंगलवार)
|
315 भूगोल
|
314 इतिहास
|
16.12.2026 (बुधवार)
|
303 संस्कृत, 308 अरबी
|
321 मनोविज्ञान
|
17.12.2026 (गुरुवार)
|
317 अर्थशास्त्र
|
320 गृह विज्ञान
|
18.12.2026 (शुक्रवार)
|
316 राजनीति विज्ञान
|
323 समाजशास्त्र
|
19.12.2026 (शनिवार)
|
328 योग एवं शारीरिक शिक्षा
|
322 कम्प्यूटर विज्ञान, 325 दर्शनशास्त्र
|
21.12.2026 (सोमवार)
|
327 संगीत
|
326 चित्रकला
|
22.12.2026 (मंगलवार)
|
304 उर्दू
|
319 लेखाशास्त्र, 305 भोजपुरी
BBOSE Class 12 Exam Date Sheet 2026: परीक्षा का समय और महत्वपूर्ण नियम
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दो शिफ्ट: सैद्धांतिक परीक्षाएं प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी—पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक।
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छात्रों को पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय: हर पाली में विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र पढ़ने और समझने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
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प्रवेश नियम: परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले तक ही मिलेगा—प्रथम पाली के लिए सुबह 9:00 बजे और द्वितीय पाली के लिए दोपहर 1:30 बजे तक। विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी।
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छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र और अन्य अपडेट के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bboseonline.bihar.gov.in और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल @officialbseb पर विजिट करते रहें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.