एमएस धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। आज चेन्नई सुपर किंग्स टीम की ओर से यह एलान किया गया है कि वह अब IPL नहीं खेलेंगे, बल्कि सीएसके टीम के लिए 2027 में मेंटर का काम करेंगे। इसकी जानकारी ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल पर साझा की गई है। धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स का रिश्ता काफी खास रहा है। एमएस धोनी ने अपने IPL करियर में 278 मैच खेले और 242 पारियों में 5,439 रन बनाए। इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 38.30 और स्ट्राइक रेट 137.45 रहा। धोनी का सर्वोच्च स्कोर नाबाद 84 रन रहा। उन्होंने 24 अर्धशतक भी जडें, लेेकिन कभी शतक नहीं लगा सके।

धोनी की स्कूली शिक्षा

महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 07 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में हुआ। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा रांची के जवाहर विद्या मंदिर श्यामली से पूरी की। धोनी के माता-पिता बताते हैं कि वे शुरू से ही पढ़ाई में अच्छे रहे हैं। हालांकि पढ़ाई के साथ-साथ उनकी रूची खेल में भी बराबर की ही रही। नर्सरी से 12ंवीं तक की पढ़ाई धोनी ने जवाहर विद्या मंदिर श्यामली से ही पूरी की। 11वीं और 12वीं में उनके पास कॉमर्स स्ट्रीम ही रही।