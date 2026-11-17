भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां उत्तर प्रदेश को राजनीति का केंद्र माना जाता है। फिर, चाहे बात लोकसभा चुनाव की हो या फिर विधानसभा चुनाव की, दोनों में ही यूपी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। आगामी 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर सत्ता के गलियारे में चर्चाओं का दौर अब तेज हो गया है।

राज्य में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि यूपी का वह जिला कौन-सा है, जहां सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, यदि नहीं, तो कोई बात नहीं, अपने इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे।

यूपी में कुल जिले और मंडल

उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जिले वाला राज्य है। यहां कुल 75 जिले हैं, जो कि 18 मंडलों में आते हैं। ये सभी मंडल कुल चार संभागों में आते हैं, जो कि पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में कुल 351 तहसील, 17 नगर निगम, 28 विकास प्राधिकरण और 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मौजूद हैं।