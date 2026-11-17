उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस कड़ी में यहां कई प्रमुख रेलवे स्टेशन और कारखाने मौजूद हैं। ये रेलवे कारखाने भारतीय रेलवे की रीढ़ कहे जाते हैं, जिनमें रेलवे कोच को तैयार व मरम्मत करने के साथ-साथ रेलवे लोकोमोटिव को आकार दिया जाता है। क्या आप इन सभी कारखानों के बारे में जानते हैं, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

यूपी में भारतीय रेलवे के प्रमुख कारखाने

बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW), वाराणसी

पहले इसका नाम डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (DLW) हुआ करता था, जिसे 2020 में इसका नाम बदलकर 'बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW)' कर दिया गया, क्योंकि अब यहां डीजल के बजाय इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण होता है। इस कारखाने की स्थापना 1961 में हुई थी और पहला इंजन 1964 में बनकर तैयार हुआ था। यहां High Horsepower के 6,000 HP और 12,000 HP तक के इलेक्ट्रिक रेल इंजन जैसे WAP-7 और WAG-9 बनाए जाते हैं। यहां से बने रेल इंजन श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, तंजानिया और अंगोला जैसे कई देशों को निर्यात भी किए जाते हैं।