Lala Lajpat Rai Death Anniversary: भारत की आजादी की लड़ाई में कई ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन देशहित में समर्पित कर दिया। इन्हीं महान देशभक्तों में एक नाम लाला लाजपत राय का भी है। उन्हें 'पंजाब केसरी' और 'पंजाब का शेर' के नाम से जाना जाता है। आज यानी 17 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है। साल 1928 में आज ही के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लाला लाजपत राय न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि वे समाज सुधारक, शिक्षाविद् और लेखक भी थे। उन्होंने देश में राष्ट्रीय भावना जगाने के साथ-साथ शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए इस लेख में जानते हैं उनके जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और साइमन कमीशन के विरोध से जुड़ी पूरी कहानी। कौन थे लाला लाजपत राय? लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के धूदिके गांव (वर्तमान मोगा ज़िले, जो तब फिरोजपुर/फरीदकोट जिला) में हुआ था। उनके पिता का नाम मुंशी राधा कृष्ण आजाद और माता का नाम गुलाब देवी था। बचपन से ही उनकी रुचि पढ़ाई और सामाजिक कार्यों में थी।

उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की और कानून (Law) की पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत शुरू की। इसी दौरान वे आर्य समाज के संपर्क में आए और स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए। लाला लाजपत राय का मानना था कि देश की तरक्की के लिए शिक्षा, सामाजिक सुधार और आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी हैं। यही विचार आगे चलकर उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन का आधार बने। लाल-बाल-पाल की तिकड़ी में थे शामिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय का नाम बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ लिया जाता है। इन तीनों नेताओं को 'लाल-बाल-पाल' के नाम से जाना जाता था। इस तिकड़ी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने और स्वदेशी आंदोलन को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। साल 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इन नेताओं ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी सामान अपनाने का अभियान चलाया। उनका उद्देश्य भारतीयों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था।

स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय का योगदान लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे अंग्रेजों की नीतियों का खुलकर विरोध करते थे और भारत के लिए स्वशासन की मांग करते थे। साल 1907 में ब्रिटिश सरकार ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें गिरफ्तार कर बर्मा के मांडले भेज दिया था। हालांकि, रिहाई के बाद भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। वे कुछ समय के लिए अमेरिका भी गए। वहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में काम किया और अक्टूबर 1917 में न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। 20 फरवरी 1920 को भारत लौटने के बाद उन्होंने देश की राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन में फिर से सक्रिय भूमिका निभाई। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में निभाई अहम भूमिका लाला लाजपत राय ने सिर्फ आजादी की लड़ाई में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि शिक्षा, बैंकिंग और समाज सेवा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया।

वे पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत करने वाले प्रमुख लोगों में से एक थे। उनका मानना था कि भारतीयों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए अपने बैंक और संस्थान खुद बनाने चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दयानंद एंग्लो-वैदिक (DAV) शिक्षा आंदोलन को भी बढ़ावा दिया। वे शिक्षा को समाज में बदलाव लाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम मानते थे। साल 1921 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य समाज सेवा और देश के विकास के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को तैयार करना था। साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजों ने किया लाठीचार्ज लाला लाजपत राय के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में साइमन कमीशन का विरोध शामिल है। साल 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भेजा। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी वजह से पूरे देश में इसका विरोध शुरू हो गया और 'साइमन गो बैक' के नारे गूंजने लगे।

30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने लाहौर में इस आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय को भी गंभीर चोटें आईं। बताया जाता है कि इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज किया गया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लाला लाजपत राय ने देशवासियों के सामने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा। 17 नवंबर 1928 को हुआ पंजाब केसरी का निधन लाठीचार्ज में लगी चोटों के बाद लाला लाजपत राय की तबीयत लगातार खराब होती गई। आखिरकार 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना से युवा क्रांतिकारी बेहद प्रभावित हुए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने का संकल्प लिया। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। यह घटना भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई।