HPRCA Patwari Admit Card 2026: एचपी पटवारी एडमिट कार्ड hprca.hp.gov.in पर होगा जारी, यहां मिलेगा Direct Link

HPRCA Patwari Admit Card 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog - HPRCA) द्वारा पटवारी और पंचायत सचिव भर्ती परीक्षा 2026 के लिए हॉल टिकट जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जारी किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक आवेदन फॉर्म जमा किया है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, अभ्यर्थी इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास रख लें। ध्यान रहे कि बिना प्रवेश पत्र के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना भी आवश्यक है।

HP Patwari Admit Card 2026 - हाइलाइट्स

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने अधिसूचना संख्या HPRCA-H (3)-PC-01/2026 के माध्यम से 4 नवंबर 2026 को परीक्षा तिथियों और महत्वपूर्ण परीक्षा दिशा-निर्देशों के संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया था। इस बार पटवारी परीक्षा का आयोजन टैबलेट बेस्ड टेस्ट (Tablet-Based Test - TBT) मोड में किया जाएगा। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।