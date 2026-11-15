JTET Answer Key 2026: झारखंड टीईटी पेपर 1 और पेपर 2 की उत्तर कुंजी, ऐसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट PDF
JTET Answer Key 2026: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थी पेपर 1 और पेपर 2 की रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और परीक्षा में अपने प्रदर्शन का सटीक आकलन कर सकते हैं।
JTET Answer Key 2026: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2026 की उत्तर कुंजी जारी करेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके आधिकारिक पोर्टल jac.jharkhand.gov.in से अपनी पेपर 1 और पेपर 2 की रिस्पॉन्स शीट और उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे।
JTET OMR Sheet 2026 Download Link
JTET OMR शीट 2026 जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपनी OMR शीट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
Jharkhand TET Answer Key: झारखंड टीईटी उत्तर कुंजी हाइलाइट्स
झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC), रांची द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 नवंबर को आयोजित की गई। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार जारी होने के बाद परीक्षार्थी अपनी आंसर की Jharkhand Academic Council (JAC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवार उत्तर कुंजी से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।
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आधिकारिक वेबसाइट
|
jac.jharkhand.gov.in
|
परीक्षा का नाम
|
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026
|
आयोजन संस्था का नाम
|
झारखंड अकादमिक परिषद (JAC)
|
परीक्षा तिथि
|
1 नवंबर 2026
|
परीक्षा का माध्यम
|
ऑफलाइन
|
पहला प्रश्नपत्र
|
कक्षा 1 से 5
|
दूसरा प्रश्नपत्र
|
कक्षा 6 से 8
|
कुल प्रश्न
|
150
|
कुल अंक
|
150
JHTET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
JAC द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JHTET) की उत्तर कुंजी आधिकारिक वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए आसान चरणों का पालन करें:
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सबसे पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर दिए गए Jac Portal या 'Latest Updates' या 'JTET 2026' से संबंधित लिंक/सूचना को खोजें।
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फिर"JTET Answer Key 2026" (Paper 1 या Paper 2) के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
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यदि माँगा जाए, तो अपना Registration Number, रोल नंबर या अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करके लॉगिन करें।
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स्क्रीन पर उत्तर कुंजी पीडीएफ या रिस्पॉन्स शीट खुल जाएगी।
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अपने प्रश्न पत्र सेट (Set) के अनुसार उत्तरों का मिलान करें और इसका प्रिंटआउट या पीडीएफ लेकर रख लें।
आपत्ति (Objection) दर्ज कैसे करें?
यदि प्रोविजनल आंसर की में दिए गए किसी उत्तर से आप असंतुष्ट हैं, तो JAC द्वारा निर्धारित विंडो के दौरान आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आपत्ति (Objection) दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको निर्धारित शुल्क और सही उत्तर के समर्थन में वैध प्रमाण अपलोड करने होंगे।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.