RRB Station Master Vacancy 2026: रेलवे स्टेशन मास्टर के 1215 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन आवेदन करें
RRB Station Master Vacancy 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्टेशन मास्टर के कुल 1215 पदों पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विज्ञान संख्या CEN 08/2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू किए जाएंगे।
RRB Station Master Vacancy 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। आरआरबी ने स्टेशन मास्टर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। रोजगार समाचार में अधिसूचना 24 अक्टूबर को जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 27 अक्टूबर से शुरू किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2026 निर्धारित की गई है। जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 27 नवंबर, 2026 तय की गई है।
rrbapply.gov.in RRB Station Master Apply Online 2026 (CEN 08/2026)
विज्ञापन संख्या CEN 08/2026 के अंतर्गत नोटिफिकेशन आरआरबी के पोर्टल rrb.indianrailways.gov.in पर जारी किया गया है। भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्टेशन मास्टर के पदों पर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से पूरे किए जाएंगे। उम्मीदवार ऐज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी सहित अन्य डिटेल्स नीचे दिए नोटिफिकेशन में देख सकते हैं।
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आरआरबी स्टेशन मास्टर भर्ती 2026 नोटिफिकेशन
RRB Station Master Vacancy 2026: हाइलाइट्स
आरआरबी स्टेशन मास्टर का चयन CBT, CBAT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के तहत किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी अन्य डिटेल्स के लिए उम्मीदवार नीचे दिए टेबल में देख सकते हैं:
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परीक्षा का नाम
|
रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती 2026
|
संचालन निकाय
|
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
|
पोस्ट नाम
|
स्टेशन मास्टर
|
विज्ञापन संख्या
|
सीईएन 08/2026
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रिक्तियां
|
1215
|
स्टेशन मास्टर फुल नोटिफिकेशन 2026-27 PDF
|
26 अक्टूबर 2026
|
रेलवे स्टेशन मास्टर ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीखें
|
27 अक्टूबर 2026 से 25 नवंबर 2026
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स्टेशन मास्टर परीक्षा की तारीख 2026-27
|
जनवरी 2027
|
आयु सीमा
|
20 से 30 वर्ष
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स्टेशन मास्टर की सैलरी
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35,400 रुपये प्रति माह
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चयन प्रक्रिया
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सीबीटी, सीबीएटी, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा
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वेबसाइट
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https://rrb.indianrailways.gov.in/
RRB Station Master Application Form 2026 Link Active
स्टेशन मास्टर एप्लीकेशन फॉर्म 27 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध होगा क्योंकि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने स्टेशन मास्टर भर्ती के लिए CEN 08/2026 जारी किया है। उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन RRB एप्लीकेशन पोर्टल rrbapply.gov.in के जरिए ऑनलाइन जमा करने होंगे। RRB स्टेशन मास्टर अप्लाई ऑनलाइन 2026 की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 है । एप्लीकेशन की तारीख, एप्लीकेशन फीस और दूसरी ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल्स पूरे नोटिफिकेशन के साथ बता दी गई हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करा दिया गया है:
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आरआरबी स्टेशन मास्टर भर्ती 2026
RRB Station Master Vacancy 2026: रिक्त पदों की संख्या
रेलवे स्टेशन मास्टर भर्ती 2026 जोन वाइज रिक्त पदों की संख्या उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं:
Documents Required for RRB Station Master 2026 Online Form
आरआरबी स्टेशन मास्टर भर्ती 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन में दिए गए सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
- पासपोर्ट-साइज रंगीन फोटो
- हस्ताक्षर
- 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट/मार्कशीट
- ग्रेजुएशन डिग्री/मार्कशीट
- मान्य फोटो ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, वगैरह।
- एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणी प्रमाण पत्र
- PwBD सर्टिफिकेट
- एक्स-सर्विसमैन सर्टिफिकेट
RRB Station Master Salary 2026: इन हैंड सैलरी, पे स्केल, भत्ते और सुविधाएं
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.